Росія б’є по енергооб’єктах. Україна повернула жінок-полонених

Росія продовжує масовані обстріли міст України ракетами та «дронами-камікадзе». Вночі та зранку вибухи прогриміли в Києві, Дніпрі,Житомирі, Миколаєві та інших населених пунктах. Цілями останніх обстрілів знов стала цивільна інфраструктура та енергетичні об’єкти, повідомляє українська влада.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано внаслідок «російських терористичних атак».

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

Тим часом ЄС готується до визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це питання сьогодні, 18 жовтня, обговорюватимуть в Європарламенті. Однак деякі країни Європи вже готові ухвалити відповідні рішення на рівні власних урядів.

Україна повернула з російського полону 108 жінок. Серед них – як військовослужбовиці, так і цивільні. Це перший виключно жіночий обмін, кажуть в Офісі президента.

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