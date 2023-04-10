Бахмут «випалена земля». Які плани змінила Україна через «злив» секретних документів

- У Бахмуті Росія перейшла до «сирійської» тактики випаленої землі: знищує будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії, повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.
Як тепер діяти українській армії?
- Україна змінила деякі військові плани через ймовірний витік американських секретних військових документів: CNN.
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:
- Як розвивається ситуація із УПЦ (МП)?
Російська влада використовує релігію як зброю проти України - повідомляє американський Інститут вивчення війни. Рівненська облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині, а в самому Рівному депутати припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП. Є пропозиції розірвати з УПЦ МП договір оренди Почаївської лаври услід за Київською. Обговорюємо сценарії розвитку ситуації.
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