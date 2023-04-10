Бахмут «випалена земля». Які плани змінила Україна через «злив» секретних документів

У Бахмуті Росія перейшла до «сирійської» тактики випаленої землі: знищує будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії, повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський.

Як тепер діяти українській армії?

Україна змінила деякі військові плани через ймовірний витік американських секретних військових документів: CNN.

Як витік цих документів може вплинути на подальше співробітництво між Україною та союзниками і хто може стояти за самим витоком?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Як розвивається ситуація із УПЦ (МП)?

Російська влада використовує релігію як зброю проти України - повідомляє американський Інститут вивчення війни. Рівненська облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині, а в самому Рівному депутати припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП. Є пропозиції розірвати з УПЦ МП договір оренди Почаївської лаври услід за Київською. Обговорюємо сценарії розвитку ситуації.