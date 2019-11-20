Радіо Свобода Daily: Тимошенко відреагувала на сексистську репліку Зеленського щодо неї

У Харкові помер поранений на Донбасі комбриг Коростельов

У Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону 19 листопада помер командир 128-ї бригади Євген Коростельов. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України та в бригаді, де служив військовий.

«Тяжкого поранення бойовий офіцер зазнав 12 листопада, під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил», – повідомляє Генштаб.

У бригаді уточнюють, що Коростельов «отримав тяжкі мінно-вибухові травми під час обходу позицій». У нього залишилась дружина та двоє дітей. Читайте його історію тут.

Тимошенко чекає Зеленського «на корпоративах»

Лідерка партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко відповіла на критику з боку президента України Володимира Зеленського.

«Хотілось би говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви обрали інший тон. Шкода... Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джекпот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі... Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)», – написала Тимошенко у фейсбуці.

19 листопада Зеленський виступив із критикою на адресу Тимошенко через її кадрові пропозиції чинній владі. Коментуючи у фейсбуці слова Тимошенко, Зеленський вказав, що їй відмовили, «адже епоха договірняків скінчилася назавжди».

«Вчора подивився «Свободу слова» на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які «принесуть інвестиції»… Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді», – заявив глава держави.

Зеленський також похвалив «гарний вигляд» Тимошенко і пояснив це тим, що «зараз їй просто не дають «солоденького».

У виступі на телебаченні 18 листопада Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Зеленському кадри на початку його каденції в рамках реалізації програми «Нового курсу» самої Тимошенко.

Необережні висловлювання президентів на адресу жінок – це також своєрідна «українська традиція». Пригадали ще кілька недавніх проявів тут.

Україна й Чехія домовилися розширити військово-технічну співпрацю

Україна й Чехія розширюють військово-технічну співпрацю, заявив після зустрічі з чеським прем’єром Андреєм Бабішем президент України Володимир Зеленський.

«Ми домовилися розширити двостороннє військово-технічне співробітництво, зокрема започаткували виробничу кооперацію в окремих високотехнологічних сферах. Дякую уряду Чехії за зняття всіх бар’єрів у торгівлі з Україною військово-промисловою продукцією», – заявив Зеленський 19 листопада в Києві.

Візит прем’єра Чехії Андрей Бабіш прибув в Україну 19 листопада був першим візитом чеського прем’єра в Україну за десять років, сказав Бабіш на зустрічі з Зеленським.

Представник Ради нацбезпеки США заявляє, що йому пропонували посаду міністра оборони України

Директор з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому США підполковник Александер Віндман на слуханнях у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа заявив, що влада України тричі пропонувала йому стати міністром оборони країни.

Віндман, що має українське походження, 19 листопада заявив, що тодішній секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк питав, чи хоче він обійняти посаду голови Міністерства оборони, в той час, коли Віндман у складі американської делегації був у Києві на інавгурації президента Володимира Зеленського.

«Щоразу я відхиляв пропозицію. Після повернення повідомив своє керівництво і відповідних працівників контррозвідки про пропозицію», – сказав Віндман.

«Я американець. Я приїхав сюди, коли був малюком», – додав він.

Віндман є ключовим свідком у слуханнях про імпічмент, зосереджених на тому, чи порушив президент США Дональд Трамп посадове становище і чи намагався прив’язати військову допомогу Україні з початком розслідування в Україні проти його опонентів.

Суд відпустив Ляшка на поруки

Бориспільський міськрайонний суд відпустив колишнього народного депутата України Олега Ляшка на поруки. Таке рішення суд ухвалив ввечері 19 листопада.

Поручителями виступили народні депутати від «ЄС» Вікторія Сюмар і «Батьківщини» Михайло Волинець.

На Ляшка поклали зобов’язання з’являтися за викликом слідчих, утримуватися від спілкування з потерпілим.

18 листопада йому вручили підозру за частиною 2 статті 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю). Вказані дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Нью-Йорк на Донбасі

Якщо ви ще не чули про Нью-Йорк на Донбасі – то це він і є. Нью-Йорк – історична назва селища Новгородське, колишньої німецької колонії. Радянську назву селище дістало у 1951 році, тому чимало людей тут не лише добре пам’ятають його справжнє ім’я, а й мають його у своїх свідоцтвах про народження.​

Нині тут є навіть громадська організація, яка лобіює повернення Новгородському Донецької області історичної назви. Промисловість тут розікрали ще за президента Януковича, кажуть місцеві. А тепер і говорити немає про що – це практично лінія зіткнення. Раз-по-раз чути вибухи, а грошей у будівництво під кулями ніхто не вкладає. Радіо Донбас.Реалії розмовляє з нью-йоркцями про топоніміку і геополітику.

З 20 листопада водіїв штрафуватимуть за відсутність дитячого крісла

Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей», який передбачає штрафи за перевезення дітей без дитячого крісла, опублікували у «Голосі Україні» 19 листопада.

Закон набере чинності наступного дня після публікації – 20 листопада.

Верховна Рада ухвалила відповідний законодавчий акт наприкінці жовтня.

Документ встановлюється штраф за порушення правил перевезення дітей у розмірі 510 гривень, за повторне правопорушення – 850 гривень.

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