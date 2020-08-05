Обійми традицій, лосини та Леся Українка. 10 українських треків липня

Від рефлексій про сімейні традиції до драйових каверів – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в липні.

Ви також можете послухати ці треки у спеціальному плейлисті на YouTube Music.

GannaBaby – «Класні лосіни»

Київський андеграунд-іноді-поп гурт присвятив трек та кліп фанатам, які залишилися без концертів через пандемію. Ця композиція народилася ще на фестивалі «Файне Місто», коли слухач зробив комплімент лосинам вокалістки. Саме скандування «Класні лосіни» і стало приспівом у позитивному кліпі.

Alyona alyona – «Тихо діти сплять»

Ще один соціальний маніфест від музикантки, який виявився напрочуд ліричним та емоційним. Споживацтво, війни, бідність – пісня наче про всі темні сторони життя людей. Кліп знімали на Балі, де точно можна залишитись під враженням від кількості сміття на квадратний метр. Чергова міцна робота у скарбничку українського репу.

O.Torvald – «А тепер усе інакше» («Аква Віта» cover)

«Карантинний» кавер від відомого рок-гурту. Соліст Євген Галич дещо змінив оригінальну музику і текст та додав у кліп Надю Дорофеєву, Дантеса, Володимира Остапчука, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil та багатьох інших. Вийшов запальний трек на радість фанатам.

Ragapop – «Сяся / Siasya»

Сайд-проєкт Dakh Daughters із музикантом Антоном Очеретяним знову випустив електронну композицію на слова Івана Франка. Важкий, тягнучий трек, який ілюструється похмурим кліпом у темних тонах. Цікаво, що ще змішають музиканти наступного разу.

«Зэ Джозерс» – «Останнє прощавай» (з Grisly Faye)

Це – ліричний трек під романтичну історію у світі, де містом пересуваються лише кур’єри. Актуально!

Bomzhelina – «Голова з плеча»

Без іронічних треків у цих добірках ніяк – а тут дуже багато трешу й угару. Його гарно описала сама виконавиця, ось оригінальна цитата: «В композіції піднімаються такі сложні тєми, як отношенія, женске равноправіє, абюз і чистка коврів от пятен».

Shy & Kulshenka – «Лісова пісня»

А тут навпаки – суцільна ніжність. Ця пісня створена на вірші Лесі Українки із поеми «Лісова пісня», тобто текст одразу виграшний. А мінімалістичний інструментальний акомпанемент та легкі голоси музиканток легко закинуть цю пісню у ваш плейлист.

Karoon – Step

Karoon випустив мініальбом, на який, як вони кажуть, надихнула естетика села. І в цьому знайшлося місце рефлексії про намагання вирватися з обіймів консервативних сімейних традицій, нав’язаних суспільством. Саме про це трек Step, який на початку може здатися простішим, ніж він є.

Alina Pash – N.U.M.

Енергійний хіп-хоп трек із кліпом, який був знятий під час концерту. Здається, що банально, але ні – все драйово та танцювально. Варто оцінити!

«Паліндром» – «Брюховичі 97»

«Через понад 20 років вирішили проїхатись з татом у Брюховичі, поїсти чебуреків і пригадати, як воно було колись, в 97-му», – розповів музикант про цей душевний та ностальгійний трек. Обережно: атмосфера затягує та змушує згадувати дитинство.

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