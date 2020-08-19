У Медведчука є ахіллесова п’ята – Дикий (огляд преси)

В Україні зараз активний політичний сезон – на паузі, увага більше прикута до подій у Білорусі. Однак, як зауважує газета «День», це не означає, що в політичному просторі немає тем для аналізу, особливо напередодні Дня незалежності України. Як і чому українці помилилися на початку незалежності, яким чином вони можуть перемогти Росію та у чому шостий президент України Володимир Зеленський подібний до п’ятого президента Петра Порошенка, в інтерв'ю виданню розповідає ветеран АТО, науковець і публіцист Євген Дикий.

Коментуючи одне із соціологічних досліджень щодо рейтингів партій, говорячи, зокрема, про «Опозиційну платформу – За життя», він наголошує, що не варто недооцінювати голову політради партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука. «Він – один з найрозумніших ворогів всередині України, але у нього теж є ахіллесова п’ята: Медведчук завжди досягав успіхів як «сірий кардинал»: голова Адміністрації президента, власник медіа, кум Путіна», – зазначає Дикий. Однак, додає, як тільки Медведчук сам виходив у публічну площину як лідер, то мав 4% на виборах.

Реакція Медведчука нині відсутня.

Науковець наголошує, що жодна війна в історії не вигравалася виключно військовим шляхом. Будь-яка війна – це змагання країн, ресурсів, суспільств. «За ці 5 років війни українська армія принаймні з’явилася. Порівняно з 2014 роком, прогресувала фантастично. Проте саме порівняно з 2014-м роком, а не з тим, що треба було б для перемоги у війні з Росією», – зазначає ветеран.

Армію готували тримати лінію фронту, каже він, тобто базове завдання стояло суто оборонне. Тому, щоб перемогти у війні з Росією, українська армія має набути принципово іншої якості, вважає він. Докладніше про навчання «Кавказ-2020», стан української армії та «сірих кардиналів» влади Євген Дикий розповідає в матеріалі «Як захистити Незалежність».

Нові неочікувані нюанси щодо причин перебування у Білорусі бойовиків ПВК «Вагнера» і ролі українських спецслужб у цьому спливли днями в інформаційному просторі. Принаймні, як інформує газета «Україна молода», агент Національного антикорупційного бюро, ветеран АТО Євген Шевченко стверджує, що насправді у цьому випадку йдеться про тривалу і ретельно сплановану операцію контррозвідки СБУ, проведення якої зірвав керівник Офiсу президента Андрій Єрмак.

Адже затримання «вагнерівців» мало відбутися не в Білорусі, а в Україні, «про що воєнні злочинці та й їхні господарі у Кремлі навіть не здогадувалися». Дивно, що на доволі серйозні звинувачення у «держзраді» очільник Офiсу президента Андрій Єрмак ніяк не відреагував, зазначає видання. Докладніше йдеться в статті «Вагнерівців мали затримати в Україні: Єрмака звинувачують у зриві спецоперації контррозвідки СБУ».

«Різкий стрибок донизу: українська економіка важко переживає коронавірусну кризу». У статті під таким заголовком газета «Україна молода» пише, що у нинішньому році українська економіка впаде значно суттєвіше, ніж передбачали раніше.

Відповідно до останнього консенсус-прогнозу Міністерства економіки, ВВП України впаде на 6% замість очікуваних у квітні цього року 4,2%.

А курс долара залишиться на рівні 27 гривень, мовиться далі. Таким чином, йдеться в статті, українська економіка скоротиться сильніше від світової, адже, згідно з прогнозом МВФ, глобальний ВВП у 2020 році впаде на 4,9%.

«Характер відновлення економіки залежатиме від уже існуючих карантинних заходів в Україні, а також імовірних посилень в умовах «адаптивного карантину», які матимуть негативний вплив на економіку країни, внаслідок чого відновлення буде повільним», – повідомили у Міністерстві економіки, відзначивши високу ймовірність настання нової хвилі пандемії коронавірусу в другому півріччі.

Газета «Голос України» інформує, що 20 серпня у широкий прокат виходить нова українська повнометражна картина «Толока» режисера Михайла Іллєнка, створена за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості…». Вона мала з’явитися на широкому екрані ще 12 березня у дні шанування Великого Кобзаря. Але цього дня в країні оголосили карантин. «Дубль-2 дебютного виходу «Толоки» у люди» відбудеться напередодні Дня Незалежності України. «І це не менш символічно, – пише далі газета. – Адже картина – це історична ретроспектива української незалежності у символах, кодах й паролях, канонізованих Тарасом Шевченком у слові».

Ідея фільму виникла у режисера Михайла Іллєнка ще у 60-ті роки минулого століття під впливом роздумів брата Юрія про невмирущість української хати та толоку як «дуже дієву нашу технологію будівництва», що спрацьовує у найбільш екстримальних умовах і дає можливість вижити. «Толока» – це балада про боротьбу за безперервність виживання, зазначає газета у статті «Толока завжди перемагала будь-яку біду».