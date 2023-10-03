На Бахмут ідуть нові «вагнерівці». Захисна «парасолька» ППО від ЄС. Що буде з доларом

Російська армія отримала наказ повернути втрачені позиції в Андріївці та Кліщіївці біля Бахмута. Проте, кажуть в українському Генштабі – безуспішно. Тим часом військові кажуть, що біля Бахмута знову помітили «вагнерівців», які які вже мають нового очільника, який не підтримав бунт Пригожина

Про ситуацію біля Бахмута у включеннях із фронту.

Все головне на ранок 3 жовтня – у програмі Свобода. Ранок:

Вступ України до ЄС: як швидко?

«Від Лісабона до Луганська». Голова МЗС Німеччини на виїзному засіданні Ради міністрів ЕС в Києві пророкує Україні майбутнє в Євросоюзі. Зеленський тим часом просить партнерів не додавати більше ніж сім вимог для України щоб почати переговори про вступ.

Які це вимоги та які підсумки «історичної» зустрічі в Києві?

Захисна «парасолька» ППО від ЄС

Євросоюз «повністю підтримує» Україну в боротьбі за свободу та допоможе створити «захисну парасольку» з ППО, генераторів і посилення енергозабезпечення для проходження зими, розповіла міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня.

Джеляла і Ахметових етапують до Росії

Кримських активістів – Нарімана Джеляла, Асана й Азіза Ахтемових – всупереч Женевським конвенціям етапують із СІЗО в Криму до Росії. Тим часом правозахисники встановили імена більше 22-х представників окупаційної влади Криму, які відмовляють у лікуванні затриманим кримчанам.

Що відбувається на півострові з кримськими татарами на фоні атак на Крим? Говоримо з Рефатом Чубаровим.

Що буде з курсом долара і євро?

Відсьогодні НБУ вперше з початку повномасштабного вторгнення скасовує фіксований курс. Проте в Нацбанку обіцяють контролювати коливання і що це не позначиться на населенні.

Чи правда це? На скільки здорожчає долар? Та як такі зміни позначаться на цінах?