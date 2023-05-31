Росія підірвала дорогу на кордоні з Україною: чекає ЗСУ на своїй території?

Росія 30 травня підірвала частину дороги на Чернігівщині на стику кордону України з Росією та Білоруссю, повідомила Державна прикордонна служба України.

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Вибух стався поблизу монумента «Три сестри», встановленого в 1975 році на знак «дружби» трьох народів.

«Рубрика від «Київ за три дні» до «Підриваємо дороги, щоб нас не захопили… Хоча навряд чи їм це допоможе», – прокоментувала підрив пресслужба українських прикордонників.

Напередодні після вибухів безпілотників над Москвою голова Чечні Рамзан Кадиров закликав президента РФ Володимира Путіна оголосити в країні військовий стан (вже вдруге: вперше він це зробив після рейду російських озброєних опозиціонерів до Брянської області РФ у березні 2023 року).

Військову ініціативу Росія зараз втрачає, пише у новому звіті британська розвідка. Там констатують, що агресор «реагує на дії України, а не активно просувається до своїх військових цілей».

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Останнім часом Росії не вдалося вразити численними повітряними атаками українські системи ППО чи іншу техніку, довелося перекидати сили з фронту до Брянської області та стягувати резерви до Бахмута для підтримки своїх сил там.

Головні питання випуску:

Чи надовго Росія втратила ініціативу у війні?

Де може статися несподіваний удар агресора з метою завадити Україні розвинути успіх і як для цього можуть використовувати, зокрема, Запорізьку АЕС?

Коли реалізується концепція, озвучена головкомом Валерієм Залужним ще у вересні 2022-го – що війна має стати ближчою до громадян Росії?

І що нового США передадуть у новому, 39-му пакеті військової допомоги?