Донецку дадут еще меньше воды, пока оккупанты заняты войной

Водоснабжение на захваченной части Донбасса ухудшается буквально на глазах – в оккупационной администрации Донецка анонсировали воду по графику теперь уже и в центре города. Нормально водопровод в городе не работает ровно с того момента, когда Кремль пошел в большое наступление в феврале 2022-го: существовавшие схемы по поставкам воды прекратили свое существование, а захватить водозабор в канал, на что рассчитывала российская армия, к осени не удалось.

Еще в конце августа в оккупированном Донецке анонсировали подачу питьевой воды раз в три дня, причем всего два часа в сутки. Речь идет не только о самом областном центре, но также о Ясиноватой и части Макеевки. Все эти населенные пункты снабжаются водой из реки Северский Донец через Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию. Она прекратила свою работу еще 20 августа из-за низкого уровня воды в концевом участке канала «Северский Донец-Донбасс». В конце июля оккупанты построили водовод между каналом «Северский Донец-Донбасс» и Ханженковским водохранилищем. Но как становится ясно сегодня, этого недостаточно.

С сентября подачу воды в города оккупированной части Донбасса обещают сократить еще сильнее. По словам бывшего главного инженера КП «Вода Донбасса» Сергея Мокрого (находится в оккупированном Донецке), пять резервных водохранилищ обеспечивают только 20% потребностей захваченной территории области. Отключения и сокращения подарят отсрочку, но будут бесполезны без захвата оставшейся территории Донецкой области, констатировал инженер.

«Этот срок позволит перебросить воду в канал из пяти дополнительных водохранилищ, которые сегодня подают около 20% от необходимого для городов (находящихся под контролем российской армии). Но это даст время на решение вопроса по восстановлению канала Северский Донец-Донбасс, когда у нас будет доступ к нему», – заявил инженер на брифинге в оккупированном Донецке, который цитируют подконтрольные России СМИ.

Ранее центр Донецка снабжали относительно стабильно в отличие от других районов, где воду получали через день, а на верхних этажах не видели вообще.

Россия не захватила воду

Доступ к каналу – это дальнейшая агрессия и оккупация Донецкой области, а именно города Славянск и поселка Райгородок неподалеку. Именно оттуда к Верхнекальмиусскому водохранилищу идет канал «Северский Донец — Донбасс». С конца весны российские войска безуспешно пытаются провести наступление на Славянск, в том числе со стороны Райгородка. Для этого им необходимо форсировать реку Северский Донец, но справиться с этим российские военные не могут. Зато могут и обстреливают сам поселок, рассказывают журналисты, которые побывали на этом участке фронта.

Обещанный блицкриг Донбасса, на который, по всей видимости, рассчитывали российские военные, сорвался, как ранее не удался планируемый захват Киева за несколько дней. В итоге жителям оккупированного Донбасса приходится стоять в очередях за водой – ее набирают в родниках, и ручьях. Российские телеграм-каналы публиковали общение жителей Кировского района с представителем оккупационной администрации. «Я заплатил и с водой. Заплатите и вы! Вы мне на**ер не вс***лись!», – заявил «чиновник» в ответ на вопросы людей, что будет с водоснабжением через полгода или в следующем году.

Но одной оккупации Славянска и Райгородки для восстановления полноценного водоснабжения в оккупации мало. Еще в августе тот же инженер Сергей Мокрый заявлял, что для этого российской армии нужно захватить как насосные станции канала, так и непосредственно всю территорию прохождения русла каналов. «Это прохождение мимо Славянска, Краматорска, Часов Яра, Бахмута, Майорска до самой Горловки. Пока эта территория не станет безопасной для производства восстановительных работ, о сроках говорить пока рано», — заявил тогда инженер.

В Луганске так уже несколько лет

В Луганской области о проблемах с водоснабжением сообщали и до масштабного вторжения. Еще год назад в ряде населенных пунктов ограничивали подачу воды, сообщали в украинском правительстве.

Так в городе Красный Луч (в 2016 году переименован в Хрустальный) подача питьевой воды осуществлялась от одного до трех дней в неделю в зависимости от района, в городе Кировск и селах Голубовское и Донецкое – раз в неделю, а в Стаханове (переименован в Кадиевку в 2016 году) – частично раз в два-три дня. В городе Алчевске воду должны были давать через день, но, по информации украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, водоснабжение не работало там по несколько суток.

Большая часть проблем была связана с тем, что основные водохранилища находились на подконтрольной Украине территории и российская администрация использовала недостаточно большие водоемы в районе Петровского и Алчевска. Сегодня практически вся Луганская область оккупирована, однако сообщения об отключениях и ремонтах все равно появляются на сайтах боевиков регулярно – как про Луганск, так и про другие населенные пункты региона.

На свободной территории

На подконтрольной Украине территории Донбасса с водой также есть проблемы. Из-за обстрелов и необходимости ремонта водогонов и насосных станций ее периодически отключают в Дружковке, Краматорске, Славянске и других населенных пунктах. В последний раз в Славянске воды не было с 31 августа до 2 сентября.

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