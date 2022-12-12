После отступления российских войск с большей части Харьковской области и сектора Святогорска и Лимана на севере Донецкой области аналитики и сами украинские военные начали говорить о наступлении на Сватовском направлении. Одна из его целей – перерезать участок трассы Т-1303, которая соединяет Сватово с агломерацией Рубежное-Северодонецк-Лисичанск.
На начальном этапе этих боев наступление украинских войск было достаточно стремительным, и речь шла уже о днях до установки контроля над указанной дорогой. Но существенно линия фронта не меняется тут уже на протяжении двух месяцев.
Судя по сообщениям Генштаба ВСУ, открытым источникам, видео и фотографиям с мест боев, сообщений российских «военкоров», которые анализирует Донбасс.Реалии, российские войска пытаются контратаковать на линии как минимум от сел Макеевка (Луганская область) до Невского.
Остановка продвижения ВСУ здесь может быть связана с геологией местности.
На схеме красным выделены населенные пункты на этом участке, которые находятся под контролем российских войск – все они находятся на высоком берегу реки Красная и своеобразном геологическом подъеме, который и идет вдоль дороги Т-1303. Украинские же позиции находятся в более низкой и открытой местности (выделено желтым).
При этом, похоже, украинские войска не оставили попыток наступления ВДОЛЬ указанной трассы с севера на Сватово. Российские же войска тут обороняются. Судя по опубликованным видео, жестокие бои идут возле сел Новоселовка и Куземовка.
Несколько дней назад Донбасс.Реалии уже геолоцировали, что именно здесь по позициям украинских военных российские войска наносили удар установкой ТОС-1 «Солнцепек».
А спустя несколько дней в телеграм-каналах на военную тематику появились видео, снятые в селе Новоселовское (их удалось геолоцировать). На одном из них по разрушенному селу наносится удар установкой ТОС-1 «Солнцепек», а на другом один танк атакует другой во встречном бою. В описании ко второму видео указано, что речь идет об украинском Т-64БВ, который уничтожает российский Т-72.
По видео невозможно установить, в какой последовательности они появлялись или день их записи, но по масштабам разрушений и характере применяемой техники понятно, что там идут тяжелые бои.
Если посмотреть на карту, то становится очевидно, что именно здесь может продолжиться украинское наступление на Сватово по дороге Т-1303, а российские войска попытаются его остановить.
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Масштабна війна Росії проти України
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