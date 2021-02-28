Радіо Свобода Weekly: За що засудили Стерненка та для чого дружина Медведчука пішла у політику

Вирок Стерненку. За що активіста засудили до 7 років в’язниці?

Розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї – правопорушення, в яких визнав винними громадського активіста Сергія Стерненка та його товариша Руслана Демчука районний Приморський суд Одеси. Потерпілим у справі є Сергій Щербич, який на час подій був депутатом райради на Одещині від партії «Родіна». Обвинувачені своєї провини не визнають. Стерненко заявляє про тиск на суд та політизацію процесу. То як ця справа виникла і якими є її обставини? Читайте тут.

Після винесення вироку Стерненку у багатьох великих містах України пройшли мітинги. Щонайменше кілька тисяч людей 27 лютого взяли участь в акції протесту з вимогою реформування судової системи у Києві. МВС подякувало учасникам акції «за дотримання чинного законодавства» під офісом Зеленського.

Хід Оксаною Марченко: для чого дружина Медведчука пішла у політику?

Такого не очікували, але це сталося: колишня телеведуча, а нині блогерка і дружина голови політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила про початок власної політичної кар’єри.

Для чого вона це робить? Якими можуть бути її перспективи? Та чи поглибив вступ Марченко в ОПЗЖ ідеологічне протистояння усередині цієї політсили? Відповідь на ці запитання намагалося знайти Радіо Свобода.

«Труба Медведчука». Україна повернула собі стратегічний трубопровід

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям», якими компанії з орбіти Віктора Медведчука постачали в Україну дизпаливо, повернувся під державний контроль за рішенням суду. Цей стратегічний актив приносив прибутки, які використовувалися для фінансування проросійських сил та медіа «групи Медведчука», наголошують експерти. Радіо Свобода зібрало основну інформацію про «трубу Медведчука», про причини та про можливі наслідки зміни контролю над нею.

Нагорода Татарова, лобісти «слуг народу» та бізнес родини «завгоспа Януковича» в Литві

Родини колишнього керівника Держуправління справами часів Віктора Януковича Андрія Кравця та керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра виявилися власниками будівельного бізнесу у столиці Литви. Через кіпрські структури вони інвестували в будівництво двох великих бізнес-центрів у центрі Вільнюса, але походження інвестицій непрозоре та приховується за офшорними юрисдикціями. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми «Схеми» та Литовського суспільного мовника (LRT). Більше свіжих викриттів та реакцій представників влади – дивіться ↓

«Жорстка посадка» Яценка: чи покарають Коломойського за «Приватбанк», і хто поверне українцям гроші

Колишній заступник голови правління «Приватбанку» Володимир Яценко, затриманий під час спроби вилетіти з України, начебто причетний до виведення більшості коштів з банку напередодні його націоналізації – стверджують експерти та представники банківського сектору, опитані Радіо Свобода. Вони називають «надводною частиною айсберга» виведені з «Приватбанку» понад 130 мільйонів гривень, що Яценку та його спільникам інкримінує НАБУ. Що може означає такий поворот у справах, пов’язаних із «Приватбанком»?

Волонтер, спортсмен, продюсер. Хто змагається за мандат депутата на проміжних виборах до Верховної Ради?

Рівно через місяць, 28 березня, відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради України в одномандатному окрузі №87 з центром у місті Надвірна на Івано-Франківщині та в окрузі №50 з центром у місті Покровськ, що на Донеччині. Ці округи стали «вакантними» після того, як народні депутати, що раніше їх представляли, перемогли на місцевих виборах та склали депутатські мандати.

Нині про шанси того чи іншого кандидата говорити зарано, проте виглядає так, що буде «гаряче». Зокрема, через велику концентрацію упізнаваних облич та відомих імен. Далі розповідаємо, хто ці люди і чим вони відомі.

«Не хочемо більше хоронити наших рідних». Що кажуть перші вакциновані від коронавірусу в Україні?

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Перші дози вакцини надійшли в 7 областей України. А офіційно перше щеплення зробили лікареві-реаніматологу з Черкас.

Препарат, яким вацинують – Covishield (індійська назва вакцини Oxford/AstraZeneca). Які він має характеристики, ефективність та побічні ефекти?

У першу чергу щеплення отримують медичні працівники, які працюють із хворими на COVID-19. Що вони кажуть про своє самопочуття після вакцинації, та чому вакцинуватися важливо – читайте у матеріалі.

«Європа не має фінансувати тирана Путіна, який на ці гроші купує танки» – глава МЗС Литви

Литва готова поділитися з Україною вакциною проти коронавірусу, якщо матиме надлишок. Це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода підтвердив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Радіо Свобода розпитало детальніше про те, коли це могло б статися, а також про те, що міністр думає про російську вакцину, яку вирішили придбати деякі країни-члени ЄС.

Як санкції Європейського союзу вплинуть на Росію, чи постачатиме Литва Україні ще летальну зброю та чому Литву обурили гастролі Філіпа Кіркорова в Криму – про це та багато іншого литовський міністр розповів у програмі «Суботнє інтерв’ю».

«‎ФСБ в рясах». Як російські спецслужби діяли під прикриттям Московського патріархату?

У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині «Дари Волхвів», що зберігаються в Греції. Ці дари, вважають православні, принесли Ісусові невдовзі після його народження, і вони мають цілющу силу. Разом із цими святинями до Криму прилетіла група росіян, яка провела переговори з тоді ще спікером парламенту Криму Володимиром Константиновим та маловідомим у 2014-му проросійським політиком Сергієм Аксьоновим. Як російські спецслужби перед окупацією Криму у 2014 діяли під прикриттям Московського патріархату, читайте у матеріалі.

Ювілейний рік Лесі Українки: невідомі факти змусять вас подивитися на письменницю по-новому

25 лютого 1871 року в Новоград-Волинському народилася Лариса Косач, яка увійшла в історію під псевдонімом Леся Українка. Саме вона стала однією з центральних постатей української культури та піднесла її до європейського рівня. Але світове значення творчості письменниці довго применшували, а образ спотворювали. Чи була Леся Українка «слабосилою, хворою дівчиною» та «другом пролетарів», як ставилася до Маркса, чи була атеїсткою, які мала стосунки із Ольгою Кобилянською, чому називала російське підданство «національним нещастям» та як боролася із російським імперським колоніалізмом? Радіо Свобода підготувало невідомі факти про письменницю, які змусять подивитися на неї по-новому.

Рецепти як послання у часі. Кулінарні традиції українських освічених родин

Ви берете старий зошит із рецептами вашої прабабусі, відкриваєте його і за мить уже можете уявити, як сто років тому збиралися за обіднім столом, як посміхалися один одному і вели неспішну розмову. Рецепти – це не так про їжу, як про традиції і культуру. Рецепти – це послання у часі, каже Лариса Латипова, авторка ідеї і партнерка проєкту реставрації української кухні за першими кулінарними книгами «Авторська Кухня Українська». Радіо Свобода розпитало про проєкт.

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