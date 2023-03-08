Синьо-жовте серце і книжка. Історія української мисткині Олі «Кольорово», загиблої через ракетний удар

Ольга Павленко була художницею й педагогинею – навчала мистецтва малювання дітей. А ще – дослідницею традиційної української кухні й авторкою кулінарного артбуку – «ЖУК: Жива Українська Кухня». Оля Кольорово – під таким творчим псевдонімом її знали друзі, вихованці й шанувальники. 38-річна жінка – яскрава, креативна, готова ділитися ідеями, сповнена творчих амбіцій і планів на життя – загинула влітку 2022 року через ракетний удар РФ по Кременчуку. Її тіло опізнали за ДНК та фарбованим у зелений колір волоссям…

Рідні та друзі мисткині розповіли Радіо Свобода про саму Олю Кольорово та її оригінальну книжку, яку наразі презентують і розповсюджують. За життя авторка не встигла продати жодного примірника.

Оля Кольорово народилася й виросла у селі Успенка на Кіровоградщині. Її батьки обоє – вчителі: мама – української мови та літератури, батько – математики. Їхня молодша донька Ольга, як і старша Юлія, були здібними змалечку – малювали й добре писали.

Втілена мрія – студія «Кольорово»

Щоб розвивати ці здібності, після школи Ольга вступила до педучилища, здобула фах вчителя молодших класів і малювання, а потім – закінчила факультет іноземних мов університету. Жила в Кременчуці, працювала у відділі кадрів колісного заводу, потім – у заводській газеті, виховувала доньку Софію. Зрештою змогла реалізувати заповітну мрію – відкрила власну студію образотворчого мистецтва. Назвала – «Кольорово».

Мама Ольги Раїса Павленко розповідає: на заняття до її доньки ходило чимало обдарованих дітей. Ольга не тільки вчила їх малювати, а й проводила кулінарні майстер-класи. Разом вони робили добрі справи.

«Вона орендувала приміщення для студії. І фактично все, що платили батьки учнів, ішло на оплату приміщення. Але якось крутилася. Ми, сільські люди, допомагали їй, «прикривали тили». Дуже гарні були діти, гарні малюнки! Організовували виставки, аукціони: дитячі малюнки продавалися, а ці гроші віддавали батькам онкохворих дітей.

Спершу незначні були суми, а потім – уже й більші. Діти були дуже раді, що долучаються до допомоги. З дітками, які мають інвалідність, Оля займалася безкоштовно. Навіть під час ковіду вона вела уроки – онлайн», – каже мати.

Традиційні коржики і книжка про українську кухню

Водночас Ольга захоплювалася вивченням історії й традицій рідного села Успенка (колишня назва – Плахтіївка) на Кіровоградщині. Пошуки несподівано привели її у Бессарабію. Там, у селі, яке також зветься Плахтіївка, як виявила мисткиня, живуть переселенці з її малої батьківщини. Вони зберегли традиції, кухню й говірку краю, звідки походять.

Одним із найцікавіших відкриттів доньки, каже Раїса Павленко, були коржики у вигляді панночок та коней. Це обрядове печиво у селі на Полтавщині (а потім і на Одещині) дарували колядникам на Святвечір. Традиція сягає корінням у дохристиянську культуру.

Ці коржики – «пані» та «коні» – це їстівна обрядова іграшка ще з дохристиянських часів, жертовна випічка. Оля займалася дослідженнями

«Оля їздила в експедицію на Бессарабію, говорила з людьми, їй проводили майстер-клас. Там, на Одещині, є і болгарські села, й інші національності, але саме в цьому селі говорять так, як ми. Наша говірка! Я дуже здивувалася.

І ось ці коржики чи пряники – «пані» та «коні» – це їстівна обрядова іграшка ще з дохристиянських часів, жертовна випічка. Оля займалася дослідженнями. Також була у Вилковому, Львові, Чернівцях та інших містах, записувала рецепти, цікаві історії. І в нашому селі записувала рецепти від старших жінок-хранительок кулінарних традицій – Марії Нікітюк та Надії Колісник», – розповідає Раїса Павленко.

Інформацію про обрядове печиво, інші свої кулінарні знахідки й просто замальовки з життя Ольга зібрала в книжці «ЖУК: Жива Українська Кухня».

Видання вийшло оригінально оформленим і дорогим – у шкіряній обкладинці, на магнітах, з листівками, наліпками та конвертом, з додатковими аркушами для записів родинних рецептів і навіть ручкою.

Видати книгу Ольга встигла до початку повномасштабної війни. Наклад – пів тисячі примірників.

Війна: 24 лютого мало стати початком нового життя

Сама ж війна застала її з донькою в дорозі. Ольга з Софією виграли грін-карту й вирушили в робочу поїздку до США. Виліт мав бути якраз на 24-го лютого. Скасовані рейси, 20 кілометрів пішки до кордону з Польщею, кілька днів шляху – з великими складнощами жінка з дитиною змогли дістатися до США. Там прожили близько двох місяців.

І за кордоном Ольга започаткувала проєкти задля підтримки України. У цей період з’явилися її нові, вже «воєнні» роботи – «Гостомель», «Ірпінь», «Буча».

У США вона також створила серію футболок з патріотичними малюнками, які продавалися на підтримку української армії.

На Великдень, у квітні 2022 року, мисткиня вирішила повернутися додому, в Україну.

«Зі США Оля привезла дев’ять валіз гуманітарної допомоги. Це було спорядження та речі для українських військових, які зібрали небайдужі люди в Америці», – розповідає мати.

Загибель від ракетного удару

За два місяці після повернення в Україну Оля Кольорово загинула через ракетний удар армії РФ по Кременчуку. Це сталося 27 червня 2022 року.

Стоїмо, дивимося: «Амстор» горить, стовп чорного диму видно на десяток кілометрів, і ми знаємо, що вона там…

Її тіло опізнали за ДНК та фарбованим у зелений колір волоссям.

«В Олі зламався телефон, і того дня вона поїхала в торговельний центр «Амстор» купити новий. Машина зламалася й Оля поїхала автобусом.

Коли ми дізналися про вибухи в Кременчуці, зразу ж з чоловіком скочили в машину і кинулися туди. В автобусі, яким Оля мала вертатися додому, її не було. Ми шукали її по всіх лікарнях – нема. Стоїмо, дивимося: «Амстор» горить, стовп чорного диму видно на десяток кілометрів, і ми знаємо, що вона там…», – розказала Раїса Павленко.

Людина «з синьо-жовтим серцем»

Зараз у пам’ять про мисткиню рідні та друзі займаються популяризацією її творчого спадку. Зокрема, презентують її книжку. Кошти від продажу йдуть на підтримку 17-річної доньки Ольги, яка зараз живе в евакуації у США.

Подруга Ольги Валентина Сеничак – викладачка української філології з Чернівців. Розповідає: з художницею познайомилася 2021-го року. Тоді вони разом возили дітей, переможців мистецького конкурсу «Козак-арт», до Греції. Поїздку організував Союз українок Греції.

Згадує: навіть там непосидюща Ольга змогла поєднати відпочинок з волонтерством – долучилася до випічки пиріжків для грецьких рятувальників, які тоді гасили масштабні лісові пожежі, а також вела майстер-класи.

Валентина також була однією з тих, хто бачив, як створювалася кулінарна книжка Ольги: у соцмережах авторка ділилася своїми ідеями, ескізами та текстами.

Дякувати Богу, книжка вийшла друком – у січні, буквально перед війною

«Оля була людиною, як я кажу, з синьо-жовтим серцем. Дуже талановитою, багатогранною, творчою. Я завжди казала: «Олю, ти – з вічним двигуном!».

Після нашого відпочинку в Греції були годинні розмови по телефону, листування, обмін подарунками. Я знайшла близьку по духу людину. У нас з нею було багато планів: організувати екскурсії для студентів з Чернівців на Полтавщину, а звідти – на Буковину, мали задум відзняти свій фільм, знову подали роботи дітей на конкурс до Греції…

Я знала про її книжку, бачила Олині замальовки. Дякувати Богу, книжка вийшла друком – у січні, буквально перед війною, задля цього Оля відтермінувала свої плани щодо виїзду за кордон», – розповіла Радіо Свобода Валентина Сеничак.

Книжка і перешкоди

Оксана Левкова – волонтерка, очільниця Всеукраїнської громадської організації «Не будь байдужим!», яка наразі займається розповсюдженням книжки Олі Кольорово, каже: проєкт був створений винятково на ентузіазмі однієї людини, і «проштовхувати» його доводиться, долаючи бюрократичну байдужість.

Уся хронологія видавничого проєкту Олі Павленко – це стотисячна історія про те, що культурою в Україні займаються мазохісти, покладаючись лише на свої сили

«Уся хронологія видавничого проєкту Олі Павленко – це стотисячна історія про те, що культурою в Україні займаються мазохісти, покладаючись лише на свої сили, не чекаючи допомоги від держави.

Чисто теоретично Ольга могла подати заявку на відповідний ґрант в Український культурний фонд, звернутися по фінансову допомогу в Полтавську обласну раду чи поспілкуватися про можливу підтримку з Міністерством культури чи з Українським Інститутом книги й аж тоді видавати перший том.

Чисто теоретично після загибелі авторки чиновники, які займаються культурою, як мінімум, на обласному рівні, могли б викупити тираж першого тому у батьків Ольги, грамотно розповсюдити його серед зацікавлених, ініціювати його додатковий тираж, провести низку пам’ятних заходів.

Але традиційне наше негоріння чиновників справою просування українського культурного продукту і взагалі непристойно мала кількість коштів, виділених державою на культуру, перекладає це все на плечі активістів.

Представники інших професій (чи то посад?) настільки високо оцінюють внесок Ольги у гастрономічну культуру України, що готові платити великі гроші за кожен примірник видання і організовувати гастрофестивалі її імені та вечори пам’яті своїм коштом. Як завжди, без участі держави. Так бути не повинно», – стверджує Оксана.

У книжки «ЖУК: Жива Українська Кухня» Ольги Павленко мав бути ще й другий том – матеріал був зібраний авторкою. А втім, ця мрія поки нереалізована.