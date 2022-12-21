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Війна

Зеленський у США: чим викликаний цей візит під час війни, і про що говоритимуть із Байденом

У новий пакет допомоги будуть включені зенітно-ракетні комплекси Patriot, вартістю у 2 мільярди доларів

Зеленський у США: перший візит з початку вторгнення. Чому така терміновість?

Володимир Зеленський у США: президент України вперше з початку повномасштабного вторгнення виїхав з України. Візит до останнього тримали у таємниці.

У програмі візиту:

  • Зустріч із президентом США Джо Байденом у Білому домі,
  • зустріч з командою США з нацбезпеки
  • зустріч із представниками американського уряду,
  • пресконференція
  • та звернення перед американським Конгресом.

PATRIOT для ЗСУ і не тільки

В ході візиту президента Зеленського до США, Вашингтон має офіційно повідомити про додаткову допомогу для України в розмірі 1,8 мільярда доларів: інформація CNN.

У новий пакет допомоги будуть включені зенітно-ракетні комплекси Patriot – вартістю у 2 мільярди доларів і та високоточні керовані ракети для винищувачів: інформація Associated Press і Washington Post.

У програмі – аналіз військової допомоги від речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

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