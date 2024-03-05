Знищення російського корабля «Сергій Котов»: що наразі відомо

Знищення корабля «Сергій Котов»: де екіпаж?

У Головному управлінні розвідки Міноборони України офіційно підтвердили, що у ніч проти 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов».

Як повідомляє пресслужба розвідки, російський корабель знищений.



«Внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проекту 22160 «Сергій Котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.



У ГУР додають, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

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