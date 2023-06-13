ЗСУ «прогризають» оборону Росії на Півдні: як далеко відступить армія РФ

Вранці 13 червня український Генштаб повідомив про успіхи Сил оборони України на Бердянському, Бахмутському та Торецькому напрямках.
Зокрема, спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ЗСУ просунулися вперед від 500 метрів до кілометра до окупованого Бердянська, взявши під контроль площу до 3 квадратних кілометрів.
А заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила про просування ЗСУ в районі Берхівського водосховища біля Бахмуту на 250 метрів і на Торецькому напрямку – на 200 метрів.
«Наразі тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку; Мар'їнка; Ягідне Бахмутському; Веселе на Лиманському», – зазначила Маляр.
Також, за її словами, росіяни намагаються щосили утримати позиції – застосовує штурмову та армійську авіацію, веде вогонь з артилерії.
А колишній «міністр оборони ДНР» Ігор Гіркін повідомив, що відступ Росії - «успіх російської тактики гнучкої оборони». Загарбники, за його словами, відходять у тил, щоб вивести українську піхоту з-під прикриття засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби – і завдати їй поразки.
Головні питання випуску:
Чи може відхід російських військ із сіл на Півдні бути пасткою для ЗСУ?
Як далеко готова буде відійти армія РФ на першому етапі наступу Сил оборони?
І який із напрямків наступу України – найперспективніший?