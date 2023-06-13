ЗСУ «прогризають» оборону Росії на Півдні: як далеко відступить армія РФ

Вранці 13 червня український Генштаб повідомив про успіхи Сил оборони України на Бердянському, Бахмутському та Торецькому напрямках.

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Зокрема, спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ЗСУ просунулися вперед від 500 метрів до кілометра до окупованого Бердянська, взявши під контроль площу до 3 квадратних кілометрів.

А заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила про просування ЗСУ в районі Берхівського водосховища біля Бахмуту на 250 метрів і на Торецькому напрямку – на 200 метрів.

«Наразі тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку; Мар'їнка; Ягідне Бахмутському; Веселе на Лиманському», – зазначила Маляр.

Також, за її словами, росіяни намагаються щосили утримати позиції – застосовує штурмову та армійську авіацію, веде вогонь з артилерії.

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А колишній «міністр оборони ДНР» Ігор Гіркін повідомив, що відступ Росії - «успіх російської тактики гнучкої оборони». Загарбники, за його словами, відходять у тил, щоб вивести українську піхоту з-під прикриття засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби – і завдати їй поразки.

Головні питання випуску:

Чи може відхід російських військ із сіл на Півдні бути пасткою для ЗСУ?

Як далеко готова буде відійти армія РФ на першому етапі наступу Сил оборони?

І який із напрямків наступу України – найперспективніший?