Радіо Свобода Daily: Україна приходить до тями після кібератак – що це було?

Україна оговтується після вірусу

Україна «приходять до тями» після масової хакерської атаки. Кібернапад на мережі органів влади та корпоративні мережі вдалося зупинити, заявили в уряді. В РНБО вважають, що кібератака не завдала великої шкоди об’єктам, які під неї потрапили. Водночас у поліції заявляють, що лише за першу добу отримали понад тисячу звернень щодо вірусу. Внаслідок атак відкрито близько трьох десятків кримінальних проваджень.

В українській кіберполіції зазначають: модифікована версія вірусу Petya уражала двома способами – через фішинг та оновлення програмного забезпечення.

Що це було? Секретар РНБО України Олександр Турчинов вже заявив про російський слід. У самій Росії такі звинувачення не коментували. Хто винен та як українцям захиститися від кіберзлочинців, читайте за лінком.

А тепер коротко про події, про які теж не можемо промовчати:

Змінити Конституцію

«Мій проект змін до Конституції готовий», – заявив президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що слід внести зміни до Основного закону, аби прибрати депутатську недоторканність. Окрім цієї ініціативи, Конституцію прагнуть змінювати і стосовно децентралізації, назв областей України та у царині судочинства. Як видозмінюється Основний закон України та чи всі запропоновані перетворення – корисні, читайте у матеріалі.

А от чи добре ви самі знаєте Конституцію України, можете перевірити, пройшовши тест від Радіо Свобода.

А тепер коротко про те, що:

Курсанти-зв’язківці перетворили машину-«амфібію» з АТО на меморіал. Фоторепортаж за лінком.

Базар у Коломиї славиться дешевими вишиванками. Про асортимент і ціни – у репортажі Радіо Свобода.

Зіграти у волейбол на Кіліманджаро

А на завершення – історія про українців, які планують на горі Кіліманджаро зіграти у волейбол. Українське подружжя із Лондона Оксана Літинська та Денис Угрин уже підняли український прапор на найвищій у Північній Америці вершині гори Деналі, втім на цьому не збираються зупинятися.

Чим альпінізм захопив подружжя та чому вони завжди беруть із собою український прапор, в останньому лінку на сьогодні.

Мрійте і досягайте!

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