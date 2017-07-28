Радіо Свобода Daily: принципові розбіжності Київського і Московського патріархатів

Хода нарізно

Цього тижня у Києві відбуваються заходи з нагоди річниці хрещення Київської Русі-України. На хресну ходу вчора зібрались віряни Московського патріархату Української православної церкви (фото та відео), а сьогодні її проведуть очільники Київського патріархату УПЦ зі своїми прихожанами. Також цього року до них приєднається колона ветеранів АТО, з якими будуть іти військові священики. Чому Київському і Московському патріархатам не по дорозі, наші журналісти з’ясовували у цьому матеріалі.

Привернути увагу до ходи у свій вже традиційний спосіб вирішили і активістки Femen. Одна з них вилізла на пам’ятник Київському князеві Володимиру із написом на грудях «Путін вбиває». У заяві організації зазначено, що цей жест символізує розп’яття. «Хода Московського патріархату вулицями Києва – це «тихий марш» кремлівського агресора, після якого можуть прийти танки», – йдеться у заяві руху.

Контратака Саакашвілі

Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі не хоче ставати біженцем. У відповідь на інформацію про позбавлення його українського громадянства він опублікував звернення, в якому стверджує: відчуває себе простим українцем, живе в Україні понад 13 років, має лише одне громадянство – українське.

Адвокат політика вже анонсував похід до суду. А понад 400 прихильників Саакашвілі вийшли на столичний Майдан та під стіни президентської адміністрації з вимогою показати указ про припинення громадянства, якого досі на сайті президента не оприлюднили.

15 років болю і приховування фактів

Минуло 15 років від Скнилівської трагедії, яку називають найбільшою катастрофою в історії авіаційних шоу. Тоді святкували 60-річчя 14-го авіаційного корпусу Військово-повітряних сил України і обіцяли видовище – оглядини авіаційної техніки, польоти літаків. Однак за вісім хвилин до 13-ї години навчально-бойовий літак Су-27 впав у натовп глядачів. 77 людей загинули, з них 28 дітей, близько 300 були поранені. Загалом у справі проходили понад півтисячі потерпілих. Чи було незалежним і об’єктивним слідство? Як склались долі обвинувачених? Чи відома на сьогодні причина падіння літака? Про все це тут.

«Щасливі діти»

І про милосердя. Не опустити руки, але і допомагати іншим вирішила сім'я переселенців із Донецька. У 2014 році бойові дії на Донбасі змусили сім'ю Абаєвих покинути рідне місто. З двома дітьми вони переїхали до Сум. Вже тут лікарі діагностували у молодшого аутизм. Не знайшовши спеціалізованої установи, Олена і Роман вирішили створити свій центр «Щасливі діти» і допомагати таким же сім'ям із особливими дітками. За півтора роки вони допомогли більше ніж 120 сім’ям. Їхня історія за лінком.

Безвихідних ситуацій не існує!

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