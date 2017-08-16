Радіо Свобода Daily: ГПУ звинуватила в Іловайській трагедії Генштаб армії Росії

Росія як головний винуватець «Іловайського котла»

Генпрокуратура України повідомила, що до Міжнародного кримінального суду в Гаазі передані докази причетності Генштабу Росії до Іловайської трагедії. Безпосередньо командував вторгненням російських військ, за даними ГПУ, перший заступник начальника Генштабу Росії генерал Микола Богдановський. І саме він пообіцяв начальнику українського Генштабу Вікторові Муженку дати «зелений коридор» для відходу українських підрозділів, а потім віддав наказ відкрити по них вогонь.

За результатами слідства та на підставі зібраних доказів, Богдановському повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, у веденні агресивної війни і в порушенні законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Натомість голова парламентської слідчої комісії Андрій Сенченко зазначає, що Генеральна прокуратура спеціально каже лише про один епізод боїв в Іловайську, щоб не називати точну кількість загиблих від масованого вторгнення армії Росії.

Еллеман «дав задню»?

Експерт із ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Еллеман, на коментарях якого ґрунтувалась скандальна стаття у The New York Times, заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів до КНДР.

«Дозвольте мені розтлумачити щодо джерела двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет КНДР: КБ «Південне» – одне з кількох можливих джерел. Є кілька інших потенційних джерел у Росії», – написав фахівець у мережі мікроблогів Twitter.

Тим часом Північна Корея перевела свою армію у стан підвищеної бойової готовності, але водночас заявила, що утримується від пусків ракет по території США. «Він сказав, що американські імперіалісти самі затягнули собі петлю на шиї своєю безрозсудною воєнною конфронтацією, і додав, що ще трохи поспостерігає за дурною поведінкою янкі, дивлячись, як вони щохвилі переживають свою жалюгідну долю», – мовиться в заяві про Кім Чен Ина.

Сергеєв про лист Януковича

Колишнього постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва допитали у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Його викликали як цінного свідка, який був присутнім тоді, коли представник Росії Віталій Чуркін демонстрував звернення Януковича про використання Збройних сили Росії на території України. Сергеєв розповів про дипломатичне закулісся подій лютого-березня 2014 року, коли Кремль розпочав анексію Криму.

Втім, після допиту колишній постійний представник України в ООН не вийшов до журналістів. Не спілкувався він і з представниками приватної юридичної фірми, яка захищає інтереси Віктора Януковича, – ті намагались вручити йому виклик на допит за позовами про Майдан та «замах» на життя екс-президента.

Далі не менш важливі новини, але коротко.

ФСБ Росії заявило про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони називають «агентом СБУ» і звинувачують у підготовці диверсій на півострові. Геннадій Лимешко нібито «намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії». Російські спецслужби заявляють, що у затриманого вилучені зброя, вибухівка, ручна пилка і цифровий фотоапарат.

В «Укроборонпромі» повідомили про відставку президента держпідприємства «Антонов» Олександра Коцюби. Як повідомляє прес-служба концерну, Коцюба вирішив змінити сферу діяльності і повернутися у приватний бізнес. (Напередодні журналісти програми «Схеми» повідомили, що Олександр Коцюба у 2016 році отримував від держпідприємства «Антонов» близько 14 тисяч гривень (500 доларів) на добу у відрядженні).

Тим часом штаб кампанії за переобрання Дональда Трампа на наступних виборах вже випустив перший агітаційний ролик – із нападками на демократів.

Українська «людина-павук»

Так називають Данила Болдирєва. Він перший скелелаз, який показав результат на дисципліні «швидкість» менш ніж за 6 секунд. Він амбітний і цілеспрямований спортсмен, хоча до кожного свого старту ставиться дуже критично. Незважаючи на нелегкий шлях, донеччанин вже кілька років тримається в топовій трійці кращих скелелазів світу, а на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві завоював «срібло». Інтерв’ю з ним завершує сьогоднішній огляд.

Прямуйте до своєї мети, навіть якщо шлях до неї вертикальний:)

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