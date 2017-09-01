Радіо Свобода Daily: батьки закликають політиків не приходити на «лінійки»

З Днем знань!

Сьогодні пропонуємо Вам уявити себе учнем і прочитати цей коротенький інформативний «параграф». На домашнє завдання у Вас буде: переповісти найголовніші новини друзям і не забути згадати про нашу розсилку:)

Відмовитись від «лінійок»

Квіти вчительці, нова шкільна форма, урочистий дзвоник, монотонні промови директора й запрошених чиновників. Так зазвичай виглядає свято Першого дзвоника. Про те, що слід змінювати звичний формат «лінійок», заговорили у соцмережах ініціативні батьки. Вони закликають посадовців не перетворювати дитяче свято у привід для піару і не приходити до шкіл 1 вересня. Ініціатива зупинити цю традицію йде від батьків, тому що вчителі просто бояться сказати «ні» почесним гостям, вважає співголова громадської організації «Батьки SOS» Олена Парфьонова. Однак, чи готові політики відмовитись від багаторічної традиції? Думки за і проти зібрані тут.

Битва за українську мову

Втім, маємо для Вас статті не лише про початок шкільного року, а й про початок політичного сезону. Разом із його початком загостряться вічно актуальні для українців теми, вважає письменник Андрій Любка. «Скидається на те, що цієї осені законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» має всі шанси успішно пройти голосування у Верховній Раді. На це складаються два головні чинники: а) позитивне сприйняття суспільством так званої «українізації»; і б) готовність влади на всі лади підтверджувати свою патріотичність і збирати таким чином відсотки для виборів». Чому суспільство готове до продовження українізації, та чи готові політики підтримати запит суспільства читайте у повній версії матеріалу.

Було ваше – стало наше

Недобудована резиденція Віктора Януковича в Криму після окупації Росією півострова перейшла у власність фірм, пов’язаних із найближчим оточенням президента Росії Володимира Путіна, стверджують автори розслідування волонтерського проекту «Муніципальний сканер». Зміна власника сталася всупереч заявам окупаційної кримської влади, яка в 2016 році називала будівництво незаконним, обіцяла передати резиденцію в державну власність і знести паркан довкола неї, бо він перекривав популярну альпіністської стежку.

Не менш дивні речі відбуваються і з церковною власністю. Так, у Сімферополі російські судові пристави за підтримки силовиків вивезли церковне начиння з храму Української православної церкви Київського патріархату. За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, пристави забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд з порцеляни і богемського кришталю, що були подаровані церкві, а також килими.

Дзень-Дзелень (звучить дзвінок). Маленька перерва і читаємо далі про те, що...

Білорусь підтвердила перетин кордону українцем Павлом Грибом. Його викрадення деякі експерти вже назвали частиною кампанії Росії з погіршення українсько-білоруських відносин.

Міський голова Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренка, фігуранта розслідування програми «Схеми», якого підозрюють у підробці диплому про вищу освіту.

Фонд держмайна продав блокпакети «Дніпроенерго» і «Дніпрообленерго» компанії Ахметова.

Крім цього, сьогодні набуває чинності Угода про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Це важливий символічний крок, а факт набуття чинності цього документа ще й дасть підстави європейському бізнесу ширше виходити на український ринок.



Пам'ять про «Леді Ді»

Днями виповнилось 20 років від загибелі принцеси Діани в автомобільній аварії у Парижі. За цим лінком пропонуємо Вам підбірку фотографій з життя «Королеви сердець», як називали принцесу з Уельсу люди. А за цим відео того, як вшанували пам'ять принцеси Діани у Британії.

Прощавайте, сірі стіни!

Ну і якщо вже розпочали про школу, то нею і завершимо. А вірніше приємною історією про те, як учні у Львові змінили подвір’я власної школи. Замість сірих стін тепер на одній – веселий і кольоровий стародавній Львів, на іншій – «Місто майбутнього», яким його бачать учні, батьки, вчителі – кожен творив так, як хотів.

Вчитись ніколи не пізно! Здобувайте корисні знання!

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