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10 Вересень 2017, Київ 11:38
Новини | Міжнародні

У Британії запідозрили Росію чи Іран у допомозі Північній Кореї з ядерною зброєю – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (с) дає вказівки вченим-ядерникам біля термоядерного вибухового пристрою (ймовірно, макета), фото державного агентства ЦТАК. За повідомленням Пхеньяна, це було 2 вересня 2017 року, за день до випробування

Британський щоденник Telegraph повідомив, що в Лондоні побоюються, що саме Росія чи Іран могли допомогти Північній Кореї з «раптовим просуванням» у розвитку її ядерної зброї.

Як мовиться у статті, Міністерство закордонних справ Великої Британії розслідує, чи нинішні або колишні ядерні держави не допомогли Пхеньянові в розробці ядерних боєголовок, придатних до встановлення на балістичні ракети, і першим у переліку підозрюваних є Іран, але увага привернена і до Росії.

Неназвані чільні британські посадовці заявили виданню, що вважають не вартим довіри припущення, що північнокорейські вчені могли самостійно досягти таких успіхів.

Північна Корея 3 вересня заявила, що успішно випробувала водневу бомбу і що цей її термоядерний вибуховий пристрій може бути використаний у боєголовці міжконтинентальної балістичної ракети; перед цим вона випробувала й таку ракету. У світі засудили ці випробування, але загалом погодилися з заявами Пхеньяна про технічні можливості боєголовки і ракети, що були розроблені в незвично короткий час.

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