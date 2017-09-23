Радіо Свобода Daily: вирок Миколі Семені вплине на всю журналістику Росії?

Вирок Семені

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд окупованого Сімферополя вирішив засудити кримського журналіста, автора Радіо Свобода і проекту Крим.Реалії Миколу Семену до двох з половиною років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. Напередодні Семена виступив у суді з заключним словом, і заявив: якщо йому винесуть обвинувальний вирок, це відіб’ється на всій журналістиці в Росії.

Бюджет-2018

За яким кошторисом житиме Україна в 2018 році? У парламенті уряд презентував проект державного бюджету. Його ще обговорюватимуть та вноситимуть правки аж до грудня. Утім, головні пріоритети визначено: оборона, освіта, медицина, дороги, соціальні виплати, енергоефективність. Й Україна вперше починає планувати свої доходи і витрати на середньострокову перспективу – з урахуванням наступних трьох років. Деталі головного кошторису країни, а також перші враження депутатів і експертів – у цьому матеріалі.

Право на 5-годинне щастя

Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що має «право на особисте 5-годинне щастя», коментуючи сюжет програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»), в якому йшлося, зокрема, про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури й охороняли сили Управління держохорони. «Мій син, відвоювавши під ДАП, не має права на весілля? Чи я не маю права запросити на свято своїх друзів? Дії УДО відбулися поза моєю територією і підлягають оцінці їхнього керівництва. Повернувши країні 50 мільярдів гривень, я маю право на особисте 5-годинне щастя», – зазначив Луценко.

Чи врятує ЮНЕСКО культурні об'єкти окупованого Криму?

Міжнародна організація ЮНЕСКО оприлюднила звіт за підсумками моніторингу ситуації в окупованому Росією українського Криму. Тривогу викликає майбутнє замку «Ластівчине гніздо», Ханського палацу в Бахчисараї, мечеті та медресе хана Узбека, Генуезької фортеці в Судаку. Ще один проблемний об'єкт ‒ фрагменти Тірітакського валу 3-4 століття до нашої ери, практично знищені будівництвом Керченського мосту, а також стародавнє Артезіанське укріплення під загрозою через плановані роботи з видобутку піску. Всього після окупації Криму Україна наразі втратила більше ніж 15 тисяч історичних і архітектурних пам'яток. Навіщо Росія вивозить з окупованого Криму об'єкти культурної спадщини? І як материкова Україна та міжнародне товариство реагують на незаконні археологічні розкопки в Криму? Про це за лінком.

І поки в Криму вивозять об'єкти культурної спадщини, у Москві вже відкрили перший після розпаду СРСР пам’ятник Леніну.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей запевнила, що до 2020 року Лондон виконуватиме свої бюджетні зобов’язання перед ЄС.

У Німеччині ж у неділю пройдуть вибори. Прогнозують, що Анґела Меркель здобуде мандат на четвертий термін на посаді канцлера. Ми ж зосередились на російськомовних виборцях у Німеччині, яких підозрюють у симпатіях до ультраправих.

Маленькі герої великої трагедії

І про героїзм. Нагородити медалями «За врятоване життя» двох одеських підлітків – Катерину Ной та Максима Тихончука – запропонував голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Під час страшної пожежі в муніципальному таборі «Вікторія» 15-річна Катя і 13-річний Максим допомогли вибратись з полум’я понад двом десяткам дітей. Втім батьки дітей просять дати їм оговтатись.

Будьте відважними!

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