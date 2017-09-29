Дорога дешева українська влада (огляд преси)

Про те, як платники податків годують можновладців та що вони отримують натомість, розповідає газета «Україна молода». Журналісти наголошують, що в держбюджеті на наступний рік вперше доходи країни перевищили трильйон гривень. Урядовці обіцяють зростання соцстандартів, низьку інфляцію і десятки мільярдів гривень на будівництво доріг. Проте експерти газети кажуть, що бюджет занадто оптимістичний, і прогнозують, що він буде відкоригований, перш за все, в обсягах і термінах збільшення соцстандартів. Однак зараз iдеться навіть не про соцстандарти, зазначає видання. А йдеться про те, що за кожної української влади повторюється одна й та сама картина. Під час розгляду проекту бюджету виявляється, що витрати на утримання цієї самої влади значно перевищують видатки на медицину, культуру, освіту. На цьому наголошується в статті «Дорога дешева влада».

Газета «День» констатує, що досі немає єдиної думки про причину вибухів боєприпасів у Калинівці. Більше того, спостерігається навіть певне протистояння. Якщо в середу звучали заяви, що скоріше має місце зовнішній фактор, тобто диверсія ворога, то вже в четвер звучали прямі звинувачення на адресу військових і Генштабу. Чи не є це використанням трагедії у певних політичних протистояннях? І, знову ж таки, які потрібно зробити висновки? Як наголошує експерт газети Валентин Бадрак, списувати зовнішній чинник не варто. Тим більше, що існує багато мотиваційних моментів для Кремля, в тому числі і вбити клин між владою і суспільством, сприяючи дестабілізації ситуації. Але навіть якщо зовнішній чинник і мав місце, то цьому сприяли внутрішні передумови. Про них докладніше йдеться в матеріалі «Уроки Калинівки».

Із 94 виплачених за 35 років місячних зарплат на пенсії людина за 10 років отримає лише 42, переконує експерт газети «День». Про те, скільки отримуватимуть незабаром нинішні і майбутні пенсіонери, йдеться в публікації «Ризики пенсійної реформи».

Після Майдану олігархія продовжує керувати країною, переконує експерт «Газети по-українськи» політолог Андрій Золотарьов. Олігархи нікуди не поділися. Відбулося переформатування влади, і вони знову відмінно в неї вписалися. Декларований Петром Порошенком «хрестовий похід» на них – банальний переділ і розподіл на користь своїх, переконує експерт. Упродовж останніх двох десятиліть у руках олігархії зосереджена не лише економічна й фінансова, але медійна й політична влада. Змінилися обличчя біля керма, а система залишилася колишньою. Утім, як наголошує інший експерт газети Віталій Бала – треба менше говорити про деолігархізацію та зробити демонополізацію. Щоб не дати комусь ексклюзивні права користуватися бюджетними ресурсами. І все, процес піде. Доки це не зроблять, завжди ті чи інші фінансово-промислові групи, власників яких називають олігархами, свої інтереси ставитимуть вище за інтереси держави, наголошує газета. Заголовок статті – «Комуністи теж думали, що вічні. Сьогодні ж вони — на смітнику історії».