Радіо Свобода Daily: Саакашвілі знову в Одесі

Саакашвілі повернувся до Одеси

30 вересня Міхеїл Саакашвілі приїхав до Одеси – вперше після відставки з посади голови обласної державної адміністрації в листопаді минулого року. Опоненти екс-очільника Одеського регіону спробували завадити мітингу, гучно увімкнувши музику на Приморському бульварі. Дехто з них вдягнув маски із зображенням Саакашвілі. Між прихильниками Саакашвілі та його супротивниками сталися сутички. У своїй 25-хвилинній промові Міхеїл Саакашвілі висловив бажання «змінити владу в Україні» і закликав присутніх 17 жовтня їхати до Києва, щоб «перемогти зло». Після мітингу колишній очільник Одеського регіону разом з численною групою підтримки пройшов центральними вулицями міста, в тому числі Дерибасівською.

Про дії Саакашвілі та його конфлікт з президентом України Петром Порошенком ми розпитали екс-заступницю Михайла Саакашвілі, а нині депутата Одеської обласної ради та позаштатного радника президента України Марію Гайдар.

Крім того, в центрі Одеси сталася пожежа в будинку Русова – одному з найкрасивіших в Одесі і який нині входить до переліку пам'яток історії та архітектури національного значення. Із 2009 року він пережив щонайменше три масштабні пожежі.

«Фестиваль рівності» в Запоріжжі

У Запоріжжі відбувся «Фестиваль рівності». Територію, де він проходив, оточила більше ніж сотня молодиків у балаклавах та масках, які намагалися не пропустити учасників заходу. Також було скоєно напад на двох учасниць фестивалю, що прямували до місця проведення заходу. В цей час інші представники натовпу скористалися газовими балончиками, петардами і фаєрами. Після цього було затримано 7 підозрюваних у нападі. (Відео)

Тим часом двоє чоловіків у Німеччині стали першою одностатевою парою, яка вступила у шлюб з початком дії з 1 жовтня відповідного закону. 60-річний Бодо Менде та 59-річний Карл Крайле закінчили десятиліття боротьби за гей-шлюби у Німеччині, офіційно зареєструвавши своє одруження в Берліні.

В окопах готуються до зими

І про воїнів. Заморозки цього року прийшли несподівано, і бійцям доводиться швидко утеплятися. На південних ділянках фронту перемир’я не дотримується, так само як і в районі Авдіївки – стрілецька зброя, автоматичні гранатомети і кулемети використовуються, як тільки починає сідати сонце. На приморському напрямку вздовж річки Кальміус військові продовжують окопуватися, провели у траншеях зливову систему і будують гарячий душ.

Заборонений референдум Каталонії

У Каталонії пройшов референдум про незалежність цього регіону від Іспанії. Іспанська влада оголосила референдум незаконним і перешкоджала його проведенню. Іспанська поліція відкрила вогонь гумовими кулями по демонстрантах у Барселоні, кількох людей затримали. Постраждали і самі правоохоронці. Лідери Каталонії натомість звинувачують Мадрид у тоталітаризмі. Якщо більшість учасників голосування підтримає вихід зі складу іспанського королівства, то місцева влада має намір проголосити незалежність протягом 48 годин після підрахунку голосів.

Возняк в Україні

На третьому міжнародному форумі Hack IT-2017, що відбувся в Україні на борту найбільшого сучасного літака «Мрія», провідні представники цифрової індустрії обговорили питання кібербезпеки. 30 вересня також відбулася церемонія нагородження «білих хакерів», які перемогли у змаганні HackIT Cup. У форумі взяли участь співзасновник компанії Apple Стів Возняк, творець першого пакету програмного забезпечення для шифрування електронної пошти Філіп Ціммерман та інші важливі в IT-бізнесі особистості. Що він розповів та порадив Україні, читайте за лінком.

«Нескорені» здобули 14 медалей

Українська збірна на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що завершились у канадському Торонто, здобула 14 медалей: 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові. Найбільшу кількість нагород здобув представник України у плаванні Павло Будаєвський – 4 «золота» (50 та 10 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині та 50 метрів брасом).

Та це не всі приємні спортивні перемоги. Третя ракетка світу, українка Еліна Світоліна перемогою стартувала на турнірі WTA у Пекіні

Будьте вірні собі та своїм цілям!

Ваше Радіо Свобода Daily