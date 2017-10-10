Радіо Свобода Daily: Вороненкова вбив колишній цивільний чоловік Марії Максакової?

Замовник Вороненкова

Генеральна прокуратура України назвала замовника вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Ним, за версією ГПУ, був підконтрольний ФСБ Росії кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової, дружини вбитого. За словами генпрокурора України Юрія Луценка, Тюрін перебуває на території Росії, і ГПУ планує домагатися від цієї країни його екстрадиції. Втім, розглядати лише особистий мотив без політичного неможливо, додав генпрокурор. Адвокат, який раніше представляв інтереси Володимира Тюріна, повідомив пресі, що його клієнт вважає звинувачення від української сторони «маячнею», а відповідальність за вбивство Вороненкова адвокат поклав на «українських націоналістів».

Новий військовий прокурор сил АТО Ціцак: скандали і розкіш

Олег Ціцак – підполковник юстиції із Закарпаття, зовсім нещодавно очолив військову прокуратуру, зона відповідальності якої поширюється на Донецьку та Луганську області. В армії не служив ні дня, керував автомобілем в нетверезому стані – і це далеко не всі сторінки з його біографії, які викликають питання. У чому ще звинувачують військового прокурора адвокати із Закарпаття? Звідки у нього будинок площею майже 500 квадратних метрів ? І що пов'язує військового прокурора Ціцака з народним депутатом Балогою? Ось розслідування наших журналістів.

Житло для переселенців на Донбасі: гроші дали, а житло не побудували

Ще одна дражлива тема, окрім житла впливових українців, житло для переселенців. У 2015 році Євросоюз виділив майже три мільйони євро на відновлення п’яти гуртожитків у прифронтовій зоні у Слов’янську та Краматорську. Проте роботи роками йшли на папері, а місцева влада відзначилась тільки корупційними скандалами. «Донбас.Реалії» дізнавалися, куди поділися виділені Європою мільйони.

Що ще важливого Вам варто знати?

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд до Росії. Така ідея подобається експертам громадського сектору. Так, політолог Володимир Цибулько вважає, що безпека в цьому питанні важливіша за свободу пересування.

Парламентська асамблея НАТО створила підстави для полегшення вступу України.

А ПАРЄ 12 жовтня проведе термінові дебати щодо українського закону про освіту.

Далі три новини із Росії.

Колеги, друзі і родичі вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова вшанували його пам’ять 9 жовтня, коли йому мало б виповнитися 58 років. З цієї нагоди на сайті руху «Відкрита Росія» вперше опублікований фільм «Нємцов», знятий журналістом Володимиром Кара-Мурзою-молодшим у 2016 році.

Президент Росії Володимир Путін дозволив іноземним громадянам воювати в армії Росії за кордоном (зрозуміло, що йдеться і про Сирію).

Крім того, цікаво, що росіянам у теленовинах показали високий бургер з п’ятьма котлетами і розповідали, що американський ресторан спеціально створив страву, щоб вона важила 1952 грами – відповідно до року народження Путіна. А виявилось, що це – фейк.

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