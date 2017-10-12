Радіо Свобода Daily: затримання керівників Міноборони – що скаже суд?

Затримання високопосадовців Міноборони
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що затримали чотирьох високопосадовців Міноборони. Серед них – заступник міністра та директор департаменту держзакупівель. Їх підозрюють у розтраті 149 мільйонів гривень при закупівлі палива. У Міністерстві оборони підтвердили, що стосовно двох працівників відомства проводяться слідчі дії. Проте прізвищ затриманих у відомстві не назвали.
Сьогодні суд обиратиме затриманим запобіжний захід. Прокурори мають намір просити призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, повідомив Холодницький.
Президент у ПАРЄ
Президент України Петро Порошенко розкритикував заяву свого чеського колеги Мілоша Земана під час виступу на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі. «Рішуче відкидаю твердження тих, хто каже про Крим як про «завершену справу». Трибуна ПАРЄ була створена не для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ», – заявив президент.
Також Порошенко закликав подвоїти зусилля щодо захисту прав людини в Криму і на Донбасі. Крім того, президент очікує, що висновки Венеціанської комісії знімуть суперечливі трактування закону «Про освіту».
Тим часом чеські громадяни просять вибачення в України через заяву Земана про Крим.
Ким є президент Чехії Мілош Земан насправді? Ви можете подивитися у документальному фільмі Радіо Свобода «Чеські друзі Кремля».
«Облави» в окупованому Криму
Напередодні в окупованому Росією українському Бахчисараї з 6-ї ранку російські силовики проводили обшуки в будинках кримських татар та мусульман. Адвокати і активісти повідомлять про вісьмох затриманих. У МЗС України заявляють, що затримання кримськотатарських активістів в Криму вкотре свідчить про продовження Росією репресивної політики.
Далі коротко про важливе
Два Леніни
А на завершення – дві ілюстрації того, як змінюється свідомість українців.
Тим часом на Київщині громада вирішила інвестувати Леніна у благоустрій. У селі Коржі продають статую Леніна. Знесеного бронзового «Ілліча» виставили на продаж в інтернеті. А тим часом у селі триває дискусія, куди витратити можливу виручку: на інфраструктуру села, на допомогу незаможним жителям чи на добудову церкви.
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