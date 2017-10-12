Радіо Свобода Daily: затримання керівників Міноборони – що скаже суд?

Затримання високопосадовців Міноборони

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що затримали чотирьох високопосадовців Міноборони. Серед них – заступник міністра та директор департаменту держзакупівель. Їх підозрюють у розтраті 149 мільйонів гривень при закупівлі палива. У Міністерстві оборони підтвердили, що стосовно двох працівників відомства проводяться слідчі дії. Проте прізвищ затриманих у відомстві не назвали.

Сьогодні суд обиратиме затриманим запобіжний захід. Прокурори мають намір просити призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, повідомив Холодницький.

Президент у ПАРЄ

Президент України Петро Порошенко розкритикував заяву свого чеського колеги Мілоша Земана під час виступу на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі. «Рішуче відкидаю твердження тих, хто каже про Крим як про «завершену справу». Трибуна ПАРЄ була створена не для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ», – заявив президент.

Також Порошенко закликав подвоїти зусилля щодо захисту прав людини в Криму і на Донбасі. Крім того, президент очікує, що висновки Венеціанської комісії знімуть суперечливі трактування закону «Про освіту».

Тим часом чеські громадяни просять вибачення в України через заяву Земана про Крим.

Ким є президент Чехії Мілош Земан насправді? Ви можете подивитися у документальному фільмі Радіо Свобода «Чеські друзі Кремля».

«Облави» в окупованому Криму

Напередодні в окупованому Росією українському Бахчисараї з 6-ї ранку російські силовики проводили обшуки в будинках кримських татар та мусульман. Адвокати і активісти повідомлять про вісьмох затриманих. У МЗС України заявляють, що затримання кримськотатарських активістів в Криму вкотре свідчить про продовження Росією репресивної політики.

Далі коротко про важливе

Два Леніни

А на завершення – дві ілюстрації того, як змінюється свідомість українців.

У селі Кебей на Одещині радянські пам’ятники рятували від декомунізації. До останнього часу – Леніна і Калініна там не лише не знесли, а й дбайливо їх реставрували. Поки в ситуацію не втрутилися активісти – статуї лишилися без голів. Лише після цього місцева влада прибрала пам’ятники з площі.

Тим часом на Київщині громада вирішила інвестувати Леніна у благоустрій. У селі Коржі продають статую Леніна. Знесеного бронзового «Ілліча» виставили на продаж в інтернеті. А тим часом у селі триває дискусія, куди витратити можливу виручку: на інфраструктуру села, на допомогу незаможним жителям чи на добудову церкви.

Не тримайтеся за минуле. Звільняйте місце для нового, кращого!

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.