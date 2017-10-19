Радіо Свобода Daily: Протести під Радою тривають – з наметами, польовою кухнею і штовханиною

Протести під Радою тривають

Верховна Рада у середу продовжила розглядати медичну реформу, утім, не встигла її ухвалити. Депутатам залишиться розглянути ще близько сотні правок. Розгляд нової концепції охорони здоров’я відбувався без сюрпризів: критикували реформу ті ж, хто від початку виступав проти неї. Натомість, гостріше парламентарі коментували мітинг, що вже другий день відбувається під стінами Верховної Ради. Активісти додали нових наметів та розгорнули польову кухню, очікуючи, що Рада розгляне їхні вимоги: зняття недоторканності з депутатів, виборча реформа та антикорупційний суд.

Однак без провокацій не обійшлося. Коли учасники масових заходів спробували пронести до свого табору продукти та воду, дрова і спальні мішки, поліція їх зупинила, і зрештою завдяки штовханині частину речей пронесли, частину – перекинули через голови поліцейських. Зрештою, по обіді сутички продовжилися: поліція спробувала знести один з наметів і затримала одинадцятьох протестувальників, які чинили найбільший опір цьому.

Хто ці люди, що стоять під Радою з обох боків – можна глянути у фотопідбірці.

Між тим протестувальники заявляють про намір паралельно пікетувати Адміністрацію президента, оскільки саме Петро Порошенко, на їхню думку, блокує реформи. Напередодні Порошенко заявив, що саме він є ініціатором виборчої та антикорупційної реформ, відтак згоден з вимогами мітингувальників. Водночас він закликав їх та поліцію забезпечити мирний характер протесту.

Обговорити ситуацію, а також довідатися про терміни подачі до парламенту законопроекту про створення антикорупційного суду вирішили декілька народних депутатів: Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Юрій Дерев’янко і Юрій Левченко. Втім, зустріч не відбулась. «Президент не захотів зустрітися з представниками акції Велика політична реформа», – написав Мустафа Найєм у Facebook.

За розвитком подій ми уважно стежимо у живому блозі. Тому всі подробиці і найсвіжіша інформація там.

Ділянку Порошенка на Печерську обгородили колючим дротом

І якщо вже згадати про президента, то розповімо: журналісти «Схем» зафіксували, що над парканом ділянки Петра Порошенка на вулиці Радіальній, 5 на Печерську у центрі Києва розтягнули колючий дріт, зрізали дерева по периметру. На території перебувають невідомі чоловіки у цивільному одязі та у камуфляжі без розпізнавальних знаків. Прохання про коментар редакція надіслала до прес-служби президента Порошенка.

У лютому 2015 року «Схеми» з’ясували, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин. Через ланцюжок із кількох юридичних операцій з ознаками фіктивності гектар безкоштовної землі в самому центрі Києва в поселенні Царське село перейшов у їхню власність.

Трішки новин з-за кордону і будемо завершувати.

Чеські євродепутати закликали президента Мілоша Земана вибачитись перед Україною

У Таджикистані міліція почала ставити на облік геїв та лесбійок

Телеведуча Ксенія Собчак офіційно оголосила про плани балотуватися на посаду президента Росії в 2018 році

Проти раку грудей

Щороку в Україні у близько 160 тисяч жінок виявляють рак молочної залози (рак грудей), близько 9 тисяч – помирають. Тобто, за роки незалежності в Україні від раку грудей померло понад 230 тисяч жінок. Головною причиною високої смертності від раку грудей фахівці називають пізню діагностику і радять хоча б раз на рік приходити на обстеження до мамолога. Після того, як в Україні пройшли заходи з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози, ми теж нагадуємо: можна не сходити до косметолога, але треба сходити до мамолога!

Бережіть себе і пильнуйте здоров’я!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.