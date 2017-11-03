Радіо Свобода Daily: хто відвідував МВС під час затримання сина Авакова?

Відповідь за загибель Аміни

«Повернення Криму і Донбасу буде найбільш адекватною відповіддю на загибель Аміни» – так, на думку Адама Осмаєва, командира чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, потрібно відповісти Росії на вбивство його дружини. В ексклюзивному інтерв’ю «Кавказ.Реалії» він також розповів, чи є в очільника Чечні Рамзана Кадирова прихильники в керівництві України.

Поїхав до батька?

Після звільнення із зали суду син Авакова Олександр одразу поїхав до МВС, де пробув до глибокої ночі. Це з’ясували журналісти програми «Схеми». Хто ще відвідував відомство в час, коли сина міністра привезли в НАБУ та коли у Солом’янському суді обирали запобіжний захід, дивіться у сюжеті.

Далі про важливе коротко.

За екс-голову Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва внесли заставу в сумі 160 тисяч гривень. Це його особисті кошти, повідомив адвокат.

На суддю, яка відмовила у стягненні 100 мільйонів гривень застави Насірова в бюджет, подали скаргу

А захист колишнього президента Грузії, екс-керівника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі подав до суду позов на рішення Державної міграційної служби, яка відмовила Саакашвілі в наданні додаткового захисту.

Скандальна «сосисонька»

«Робити це краще, не виймаючи із пакетика», – йдеться під фотографією, на якій жінка без одягу прикривається смаженим пиріжком. Це – один із перших дописів на сторінці в Instagram начебто від імені «Київської перепічки» – одного із найстаріших столичних фаст-фудів, що діє у центрі міста ще з радянських часів. Держспоживслужба взялася перевіряти на предмет сексизму скандальний акаунт нібито від імені «Київської перепічки» з оголеними жінками на фото. Напередодні з відповідним зверненням виступила уповноважений Верховної Ради з прав людини, а також, як зазначають в установі, скарги на цю кампанію надходили і від громадян. Хто мав би відповісти за таку рекламу, читайте за лінком.

«Хлопець у синіх шортах»

«Хлопець у синіх шортах» – так тепер жартома називають українця Олександра Титаренка у світі фрірану. Екстремал із Маріуполя став першим українцем, який виграв міжнародний турнір з фрірану – вуличного спорту, заснованого на акробатиці. Атлет зізнається: на такі результати навіть не розраховував, адже в його рідному місті ніколи не було умов для вуличних дисциплін – паркуру і фрірану. «Невідомий хлопець з України в синіх шортах приїхав і просто всіх розніс», – цитує Титаренко слова своїх суперників у Греції.

Fake news

Вислів fake news (фейкова новина) став словосполученням року, за версією одного з провідних словників англійської мови – Collins English Dictionary. Фраза стала однією з найулюбленіших у твіт-арсеналі голови Білого дому Дональда Трампа. Частота його використання зросла більш ніж у три рази.

Ми ж бажаємо Вам лише правдивих новин. І не «ведіться» на fake news.

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