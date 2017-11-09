Радіо Свобода Daily: як уникнути ескалації напруги між Польщею і Україною?

Польсько-українська напруга

Президент України Петро Порошенко ініціює проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів задля уникнення подальшої ескалації напруги між Польщею і Україною. Така ініціатива стала відповіддю на гучні заяви польських високопосадовців, остання з яких пролунала з уст президента Польщі Анджея Дуди. Так, він заявив, що очікує від влади України, що «люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці». Також міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив Україну у відсутності доброї волі до досягнення польсько-українського історичного порозуміння.

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що Україна налаштована на конструктивний діалог з Польщею і не має наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій.

Натомість, поки політики публічно з’ясовують стосунки, ворушачи минуле, команда митців із України і Польщі представили проект Granica. Протягом півроку 10 митців досліджували поняття «кордон» у всіх сферах людського життя: географічних, політичних, етнічних, фізичних і метафізичних кордонів, що розділяють та об’єднують. Результатом їхньої праці став перформанс у 100 хвилин, де було досліджено звук у містах, створено відео, інсталяції, які характеризують Маріуполь та Познань.

Стосунки з Угорщиною​

Налагодити стосунки зі ще однією країною намагаються очільники українського уряду, які протягом останніх днів провели цілу низку зустрічей у Брюсселі. Їхнім завданням було залучити колег із ЄС і НАТО, аби хоч якось вплинути на Угорщину, яка не бажає йти на діалог через статтю щодо мов нацменшин в українському законі «Про освіту». Про результати зустрічей читайте тут.

Більше української в ефірі

Минув рік від набуття чинності закону про квоти на українські пісні та мову на радіо. І тепер частка пісень на радіо державною мовою має складати не менше від 30%, а не 25%. Також збільшилась частка щодо радіопередач – із 50 до 55%. На прикладі Одеси розповідаємо, як за рік змінились ефіри регіональних радіостанцій.

Ще декілька новин.

Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити стипендії українським студентам на 18%, а також схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг від 1 січня 2018 року. Щоправда на першому етапі втілення програми зміни торкнуться лише постачальників послуг, а не домогосподарств.

Рада Європи визнала Росію відповідальною за виконання Мінських угод

А в ОБСЄ припустили нову ескалацію на Донбасі з приходом морозів Адже коли під кінець цього місяця земля замерзне, стане легше пересуватись танкам, важкій артилерії та іншому устаткуванню. Саме важка зброя є основною причиною смертей у конфлікті, нагадують спостерігачі.

Новий напад на «Схеми»

Увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, охоронці підприємця скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми». При цьому біля VIP-терміналу перебували співробітники Нацполіції. Вони жодним чином не спробували втрутитися у цей інцидент. Голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв провести службове розслідування. Ось фрагмент, де все видно.

Особлива пекарня

І про хороше. В Україні з'явилася перша пекарня, де працюють люди з особливостями слуху, ментальними розладами, затримкою психічного розвитку та розладами аутичного спектру. У деяких з них труднощі з математикою, тому їхню роботу контролює професійний пекар-супроводжувач. Організував соціальний бізнес 20-річний Влад Малащенко. Для нього принципово давати роботу людям з інвалідністю: так він доводить, що в країні всі люди повинні мати рівні можливості.

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