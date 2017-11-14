Радіо Свобода Daily: скільки часу горить український камуфляж?

Сурков, Волкер, Донбас, миротворці

У Белграді вже вдруге зустрілися спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков. Як і пʼять тижнів тому, про розмови не оприлюднили жодної подробиці. Йшлося про типову зустріч за зачиненими дверима, при чому невідомо навіть, де були розташовані ті двері. Єдине, що відомо, що головна тема зустрічі – розміщення миротворчого контингенту на Донбасі. Зокрема, сторони повинні домовитися про основні принципи місії. До зустрічі Суркова і Волкера в пресі з'явилася інформація, що вже навіть відома чисельність майбутнього миротворчого контингенту. Натомість ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР» стверджують, що якщо захочуть, то не пропустять «блакитні шоломи» на підконтрольну їм територію.

Камуфляж для української армії: врятує чи вб’є?

Від радянського «дубка» до сучасної «піксельки». Українська армія за чотири роки війни змінює вже третю військову форму. Питання в якості. Перший варіант – «гелетейка» – свій тест провалила. У разі загоряння форма миттєво плавиться, що неприпустимо для військового однострою. Після масових скарг військових у Міністерстві оборони відрапортували – критику врахували, почали поставки нової тканини. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» протестували старі зразки і ті, що прийшли їм на зміну.

Заручники українсько-польських відносин

Два кам’яні леви, які є елементами меморіалу польських військових поховань на Личаківському цвинтарі, перебувають у центрі українсько-польського конфлікту. Польська сторона хоче реставрувати кам’яні скульптури, а з українського боку вказують на самовільні дії сусідів. В Україні кажуть, що левів привезли на цвинтар без жодних погоджень.

Крім того, напруженість на лінії Варшава-Київ, що спричинена невирішеними питаннями діалогу про історію, може негативно вплинути і на ситуацію українських громадян, які приїжджають працювати і навчатися до Польщі. Політичні еліти двох країн повинні негайно шукати вихід із ситуації, що заходить у глухий кут, інакше маховик недовіри і взаємних звинувачень важко буде зупинити, застерігають польські експерти, з якими поспілкувалося Радіо Свобода.

Далі коротко.

Суд конфіскував нафтопродукти на понад 800 мільйонів гривень у справі «схем Курченка».

МЗС України звернеться до New York Times через статтю, де Крим позначений як «спірний».

Також, сьогодні, 14 листопада, в рамках Третього комітету Генеральної асамблеї ООН має відбутися розгляд оновленої резолюції щодо прав людини в анексованому Росією Криму.

Незрячий програміст

Із трьома відсотками зору в дитинстві Олексій Садовий ще міг бачити обличчя і великі предмети. Відтоді він втратив цю можливість і нині розрізняє лише гру світла і тіні. Зараз йому 26 років. Він працює програмістом у великій компанії, стажувався в Кремнієвій долині та розробляв програми для незрячих. І, на відмінну від багатьох людей зі схожими проблемами, руйнує стереотипи: підіймається в гори, занурюється з аквалангом і мріє про керування автомобілем. Як живе і працює програміст, який не бачить?

І про Різдво. До нього ще далеко, скажете Ви. Натомість Верховна Рада України може розглянути цього пленарного тижня законопроект про оголошення вихідним 25-го грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським календарем.

Влаштовуйте собі приємності, не чекаючи свят!

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