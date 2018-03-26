Радіо Свобода Daily: Ізоляція Росії посилюється – США і 20 країн ЄС можуть вислати дипломатів

Ізоляція Росії

Близько 20 європейських країн і США готуються вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, повідомляє британське видання The Times. Вислання дипломатів, пов’язаних зі шпигунськими мережами Москви, мають початися вже сьогодні, 26 березня, з відкликання посла ЄС в Росії. Його відкликають поки що на один місяць. Про можливість оголошення такого рішення Сполученими Штатами у понеділок, пише і агентство Bloomberg. Тим часом, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дипломатичні відносини України та Росії і так перебувають на «критичному мінімумі», який не потребує додаткової висилки російських дипломатів.

Кремлівська верхівка може ставитися зі зневагою до співгромадян та навколишнього світу, але до себе вимагає поваги. Тому колективне вигнання дипломатів не може бути приємним жестом для Путіна, вважає політичний оглядач Віталій Портников. Бо воно підкреслить ізоляцію Росії і ця ізоляція стане символічним початком його нового царювання, зауважує журналіст у своїй публікації. І додає, Росію потрібно було ізолювати відразу після окупації нею Криму.

Далі коротко:

Президент «найближчим часом» ініціює зміни до Конституції для вступу України в ЄС і НАТО.

Засуджений у Росії українець Сизонович зазнав тортур і потребує обстеження.

МЗС Росії звинувачує Латвію в дискримінації російськомовних і погіршенні відносин із Москвою.

Телеканал «Росія-24» показав «бойовий лазер» із каналізаційною трубою.

«Екстремальна місія» Бальчуна в Україні

Войцех Бальчун, польський менеджер, який у 2016-2017 роках очолював «Укрзалізницю», розповів у Варшаві, як він реформував це державне підприємство, і чому змушений був піти з посади. За його словами, наміри у нього були шляхетні і чимало вдалося зробити, але на перешкоді стали внутрішні політичні українські ігри. Зустріч під назвою «Як поляк реформував українського гіганта» організувала польська громадська організація Інститут Свободи. Розмова відбулася у переповненій залі, за участю польських аналітиків, бізнесменів та управлінців.

Як закарпатська сільська школа вийшла з анабіозу

Марія Федушка вчителювала 25 років. Знала напам’ять усі підручники, давно знудилась і втратила цікавість до своєї роботи. Але одного дня вирішила змінити все. Три роки тому разом із колегами вона почала переводити школу в закарпатському селі Тур’ї Ремети на сучасні стандарти. Тепер ця школа – зразок для багатьох міських.

Далі два інтерв’ю:

– Ветеран війни України з Росією про реформи в армії, можливу відсіч російським агресорам у Криму та про те, що не всі генерали знають, що таке справжня війна.

– Народний депутат Андрій Білецький про імовірність перевороту, «водевіль» справи Савченко і спілкування з Аваковим.

І підбірка найцікавіших історичних матеріалів за вихідні:

Небайдужі поряд

І на завершення – фотографії, які не залишать вас байдужими. Ми вже розповідали про те, як українці взялися рятувати лелек. Ось як це було на Львівщині:

Тим часом в Одесі вперше провели Марш врятованих собак. На фото – той-тер’єр «Марсель». Його залишили замерзаючим на зупинці транспорту. Втім, тепер пес має гідну старість і теплий одяг:

Історії і світлини «Бубліка», «Мишка» та «Мері» – у фотогалереї Радіо Свобода.

Пригадайте, може, хтось прямо зараз чекає вас чи вашої допомоги? Зараз саме той момент!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.