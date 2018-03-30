Радіо Свобода Daily: Тимошенко і незрозумілий «подарунок» їй у вигляді оплати лобістів у США

Американські лобісти для Тимошенко?

Голова фракції «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у парламенті, народний депутат Юлія Тимошенко заявила, що не замовляла та не оплачувала послуг фірми Avenue Strategies – компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, буде займатися лобістською діяльністю на користь Тимошенко на території Америки.

Вона також стверджує, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в інтересах Тимошенко і зобов’язалась за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця. Про це вона заявила в коментарі журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Оплата сторонніми особами послуг для посадовців законодавством трактується як подарунок, зазначають юристи. Та чи відмовиться тепер від від такого «подарунку» Юлія Тимошенко?

Про не менш важливе далі.

У міжнародних стандартах фінансової звітності російський «Газпром» визнав заборгованість перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

Верховній Раді України пропонують ухвалити проект закону «Про Прапор Національної Гідності», який має на меті врегулювати використання червоно-чорного прапора.

Від сьогодні державна служба України з надзвичайних ситуацій розпочне перевірки закладів масового скупчення людей на предмет вимог безпеки, передусім пожежної.

І три новини із залів судових засідань.

Апеляційний суд Києва залишив народного депутата Надію Савченко під арештом. Взяти її на поруки хотів Герой України, дисидент, колишній народний депутат Степан Хмара. Савченко заявила, що вдячна Хмарі, але боїться за його репутацію.

Прокурор у справі Мартиненка отримав догану за висновком заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука, який є свідком у цій же справі

А Дарницький районний суд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави Юрія Крисіна, фігуранта справи про викрадення та катування учасників Євромайдану.

«Справа Володимира Балуха»

Український активіст Володимир Балух десяту добу продовжує голодування в СІЗО окупованого Сімферополя. Протестуючи проти свого переслідування, він відмовився від їжі й увесь цей час вживає тільки воду. Спроби захисту Балуха побачитися з ним у СІЗО Сімферополя поки успіху не мали, тому достовірної інформації про стан його здоров'я, як і раніше, немає. Один із колишніх лідерів кримського Євромайдану Андрій Щекун звертає увагу, що офіційний Київ, зокрема, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, «майже нічого» не робить для звільнення Балуха.

Юлія Скрипаль опритомніла

Дочка екс-шпигуна Сергія Скрипаля, 33-річна Юлія, вже опритомніла й може говорити. Стан її батька, Сергія Скрипаля, за даними лікарів, критичний, але стабільний. Тим часом британська поліція просунулася в розслідуванні справи Скрипалів. Слідчі дійшли висновку, що колишній російський подвійний агент та його донька вступили в контакт з нервово-паралітичною речовиною буквально на порозі свого дому.

Натомість Росія оголосила про закриття генерального консульства США в Санкт-Петербурзі й висилає стільки ж дипломатів, скільки раніше вислали Сполучені Штати та інші країни, що висловили солідарність із Великою Британією у справі отруєння Скрипалів.

Як обрати сімейного лікаря?

Вже з 1 квітня українські пацієнти зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, яких обрали самостійно. Українці, на думку представників Міністерства охорони здоров’я України, мають якомога швидше визначитися зі своїм вибором та укласти з лікарем декларацію. Що важливо, це можна зробити без прив’язки до місця реєстрації. Радіо Донбас.Реалії підготувало підказку: як обрати лікаря, нащо потрібно звернути увагу при цьому виборі, і що ваш фахівець не повинен робити. Консультував нас радник виконувача обов'язків міністра охорони здоров’я Олександр Ябчанка.

Ми ж бажаємо Вам бути здоровими і якомога рідше звертатись до лікарів!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.