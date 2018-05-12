Радіо Свобода Daily: СБУ про «депутата» угруповання «ЛНР», який їхав за українською пенсією

За українською пенсією

Співробітники Служби безпеки України, залучені до воєнної операції на Донбасі, затримали в Луганській області «депутата» підтримуваного Росією угруповання «ЛНР», повідомляє прес-служба СБУ. У спецслужбі зазначили що представник бойовиків планував прибути на підконтрольну українській владі територію Донбасу, щоб отримати українську пенсію. Чоловіка затримали на одному з пунктів пропуску під час перетину лінії розмежування.

Далі коротко:

«Інтеру» загрожує попередження через «ознаки розпалювання ворожнечі», заявили у Нацраді

Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем’єр-міністра.

Цього року літо в Україні буде досить спекотним і дощовим, повідомили в Українському гідрометеорологічному інституті

У Львові прощаються з правнучкою Івана Франка

У четверту річницю арешту кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка у Києві відбулася вулична акція #аВониЩеТам (фоторепортаж)

Росія просить Львів передати останки спецагента НКВС

До Львівської міської ради надійшло звернення від губернатора Свердловської області (Росія) з проханням передати на перепоховання останки спецагента НКВС Миколи Кузнецова. Як повідомили Радіо Свобода у мерії, дозвіл про передачу тіла надаватиме виконком міськради. Однак до сьогодні є сумніви, чи останки, поховані на Пагорбі Слави у Львові, належать саме Миколі Кузнецову.

Бренд України

Бренд України, який презентували на рівні уряду, не залишив байдужою інтернет-спільноту. Кілька днів тривають бурхливі обговорення дизайну і ціни логотипу. В Міністерстві інформаційної політики пояснюють – був конкурс і переміг варіант агентства Banda Agency. Це та сама компанія, яка розробляла логотипи для «Євробачення» в Україні та ВДНГ. Про схожість нового українського бренду із логотипом Porn.hub, подальшу роботу із державними структурами та критику в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода розповідає креативний директор Banda Agency Павло Вржещ.

Сезон холодного душу

Жарти про бойлер, купання у мисці та раптовий запис до спортзалу, де завжди є гаряча вода, давно стали буденністю для українців. Все тому, що гарячу воду в містах відключають уже багато років поспіль – з метою гідравлічних випробовувань. Це починається одразу після кінця опалювального сезону і триває аж до осені. При цьому ніхто не знає, хто ж наступний, бо оголошення про відключення гарячої води з’являться не раніше, ніж за три дні до події, або ж взагалі постфактум. Радіо Свобода пояснює, для чого потрібні гідравлічні випробування та що робити, якщо вода не стає теплою впродовж обіцяних двох тижнів.

В Іспанії операції людям почали робити роботи

В операційній не одразу зрозуміло, хто головний: машина чи хірург, який перебуває біля монітору в кількох метрах від пацієнта. Лікар дає команди роботу, він – власне оперує. «Єдине, чого він не вміє, – кажуть, – самостійно ухвалювати рішення». Та хірурги впевнені: штучний інтелект працюватиме в хірургії вже через 10-20 років.

Фінал Євробачення

Український співак Melovin з піснею Under The Ladder відкриє програму гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018» у суботу, 12 травня. Всього у фіналі виступлять 26 виконавців, із яких по 10 були відібрані у півфіналах 8 та 10 травня, ще шість країн потрапили до фіналу автоматично, це засновники конкурсу – «Велика п’ятірка» – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, а також минулорічний переможець – Португалія. Радіо Свобода буде інформувати про перебіг фіналу конкурсу, слідкуйте за оновленнями на сайті та в соціальних мережах.

Тримаймо кулаки за українського представника!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.