Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Травень 2018, Київ 08:01
Суспільство

Радіо Свобода Daily: діти чиновників фотографуються з кубком Ліги чемпіонів без черги

Українські поліцейські та футбольні фанати іспанського клубу «Реал Мадрид», які фотографуються біля кубку Ліги чемпіонів, Київ, 12 травня 2018 року. 26 травня цей кубок у Києві розіграють «Реал Мадрид» та «Ліверпуль»

Розпочнемо з новин.

Президент України Петро Порошенко запропонував, щоб кожна країна Європейського союзу підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про початок дисциплінарного провадження проти консула України в німецькому Гамбурзі.

Після 4 років судової «тяганини» сквер Небесної сотні в Києві остаточно повернули державі

Три заяви Савченко

Шевченківський суд Києва продовжить сьогодні слухання з приводу продовження запобіжного заходу Надії Савченко. Перед цим вона відмовилася від усіх своїх адвокатів, а призначений державою захисник потребує часу на вивчення справи. А ще звинуватила владу та свідків у своїй справі у тискові на її оточення. Також вона заявила, що написала російському президенту Володимиру Путіну щодо обміну полоненими, і схвально оцінила той факт, що іншого фігуранта її справи, Володимира Рубана, внесло у списки на обмін угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним.

Суд над Савченко перенесли, бо вона змінила адвокатів (відео)
Embed
Суд над Савченко перенесли, бо вона змінила адвокатів (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Пашинян в гостях у Путіна

Новий прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до російського курортного міста Сочі, де вперше особисто зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови Пашинян запевнив Путіна у «стратегічній важливості вірменсько-російських відносин».

Новий прем'єр-міністр Вірменії сказав Путіну, що він прагне тісніших військових зв'язків з Росією (відео)
Embed
Новий прем'єр-міністр Вірменії сказав Путіну, що він прагне тісніших військових зв'язків з Росією (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:51 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Відкриття посольства США в Єрусалимі та «смертоносний день»

США 14 травня офіційно перенесли своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима – міста, статус якого став чи не найгострішим аспектом багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Це рішення викликало масштабні протести з боку палестинців: внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні загинули десятки палестинців, близько двох тисяч – поранені.

Десятки палестинців застрелені в день відкриття посольства США в Єрусалимі (відео)
Embed
Десятки палестинців застрелені в день відкриття посольства США в Єрусалимі (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:38 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Чому кубок гуляє Інстаграмом дітей чиновників?

А от навколо проведення фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві черговий скандал: на зміну високим цінам за оренду житла для іноземців, прийшли фото близького оточення президента Футбольної федерації України Андрія Павелка поряд із головною нагородою змагань. Соцмережі обурюються: у той час, як ціла низка талановитих людей усе життя наполегливо працює, щоб потримати в руках кубок Ліги чемпіонів, українські можновладці ганблять не тільки спортивний трофей, а і всю Україну.

Рідна дочка президента ФФУ та похресниця Андрія Шевченка Анастасія Павелко також потримала кубок у руках.
Рідна дочка президента ФФУ та похресниця Андрія Шевченка Анастасія Павелко також потримала кубок у руках.

Знайте і відчувайте межу дозволеного!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG