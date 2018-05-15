Радіо Свобода Daily: діти чиновників фотографуються з кубком Ліги чемпіонів без черги

Розпочнемо з новин.

Президент України Петро Порошенко запропонував, щоб кожна країна Європейського союзу підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про початок дисциплінарного провадження проти консула України в німецькому Гамбурзі.

Після 4 років судової «тяганини» сквер Небесної сотні в Києві остаточно повернули державі

Три заяви Савченко

Шевченківський суд Києва продовжить сьогодні слухання з приводу продовження запобіжного заходу Надії Савченко. Перед цим вона відмовилася від усіх своїх адвокатів, а призначений державою захисник потребує часу на вивчення справи. А ще звинуватила владу та свідків у своїй справі у тискові на її оточення. Також вона заявила, що написала російському президенту Володимиру Путіну щодо обміну полоненими, і схвально оцінила той факт, що іншого фігуранта її справи, Володимира Рубана, внесло у списки на обмін угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним.

Пашинян в гостях у Путіна

Новий прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до російського курортного міста Сочі, де вперше особисто зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови Пашинян запевнив Путіна у «стратегічній важливості вірменсько-російських відносин».

Відкриття посольства США в Єрусалимі та «смертоносний день»

США 14 травня офіційно перенесли своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима – міста, статус якого став чи не найгострішим аспектом багаторічного конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Це рішення викликало масштабні протести з боку палестинців: внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні загинули десятки палестинців, близько двох тисяч – поранені.

Чому кубок гуляє Інстаграмом дітей чиновників?

А от навколо проведення фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві черговий скандал: на зміну високим цінам за оренду житла для іноземців, прийшли фото близького оточення президента Футбольної федерації України Андрія Павелка поряд із головною нагородою змагань. Соцмережі обурюються: у той час, як ціла низка талановитих людей усе життя наполегливо працює, щоб потримати в руках кубок Ліги чемпіонів, українські можновладці ганблять не тільки спортивний трофей, а і всю Україну.

Знайте і відчувайте межу дозволеного!

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