У Bellingcat закликали відповісти на твіт дипломата Росії в ООН

Компанія, що займається аналізом даних в розслідуванні катастрофи літака рейсу МН17 над Донбасом, закликає представництво Росії в ООН надати свідчення на підтримку своїх звинувачень у тому, що компанія користувалась неправдивими доказами. Bellingcat також запросила громадськість долучитись до спілкування з російським дипломатом.

​«Bellingcat хоче запросити всіх відповідати на цей твіт із запитом до Дмитра Полянського, першого заступника постійного представника Росії при ООН, надати свідчення того, що Bellingcat та Спільна слідча група використовують несправжні докази в справі MH17», – йдеться в повідомленні компанії у Twitter.

Таке повідомлення з’явилося у відповідь на твіт Дмитра Полянського, який написав: «МН17 є жахливою трагедією. Жодними словами не втішити тих, хто втратив рідних. Росія прагне відповідальності справжніх винуватців цього злочину і готова працювати, щоб встановити правду. Однак, заяви #JIT та #bellingcat засновані на підробках».

​У травні міжнародна Спільна слідча група оприлюднила висновки свого розслідування, де вказується, що зенітно-ракетна установка «Бук», яку використали для збиття пасажирського літака, перебуває у власності Російської Федерації і приписана до 53-ї бригади військ протиповітряної оборони Росії, базованій неподалік Курська.

«Її доставили на суверенну територію України з Росії; постріл провели з території, підконтрольній Росії та керованим Росією силам на сході України, потім її повернули на територію Росії», – наголосили у відповідній заяві Державного департаменту США.

На основі аналізу відкритих даних, Міжнародна група слідчих Bellingcat повідомила, що їм вдалося ідентифікувати ще одного російського військового, ймовірно, причетного до збиття малайзійського літака в 2014 році.

Йдеться про чоловіка, який під іменами «Оріон» та «Андрєй Івановіч» фігурує на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи (JIT), яку очолює прокуратура Нідерландів, та в документах бойовиків угруповання «ЛНР». За даними Bellingcat, це Олег Володимирович Іванников, 1967 року народження.

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