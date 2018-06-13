Чий «конгрес» відбувся у Празі?

Повернути українську владу до законності, «якщо необхідно, то і примусово» – таку мету поставили перед собою учасники так званого «Першого національного українського конгресу», який відбувся у столиці Чехії Празі наприкінці травня. Вони проголосили «конгрес» «засобом прямого народовладдя» і «альтернативним законодавчим зібранням», яке має замінити собою «корумповану» Верховну Раду в Україні.

Серед учасників «конгресу» був і депутат нинішньої Верховної Ради від партії «Самопоміч» Семен Семенченко. А організатором зустрічі став Рустам Ташбаєв, ініціатор акції «Майдан 3.0», через яку його видворили з України у 2015 році.

Не лише в Україні, але і за її межами зібралося багато невдоволених нинішнім станом справ у державі: корупція, невиконані обіцянки, засилля олігархів, несправедливі суди і відсутність результатів розслідувань. За словами Рустама Ташбаєва, який працює водієм у США і живе там уже багато років, обурення багатьох закордонних українців викликає, зокрема, той факт, що «минуло 4 роки після Майдану, і жодний вбивця Майдану не був покараним».

Депутати «конгресу» розповідали про свої історії несправедливості та пов’язували свої надії зі зміною влади в Україні. На майбутні президентські вибори вони обрали навіть свого кандидата – ним став Іван Бубенчик, активіст Євромайдану, учасник війни на сході України, командир батальйону «Захід-2».

Те, що кандидат, якого хочуть висунути у президенти, є під підозрою ГПУ після того, як він повідомив, що під час Майдану він убив двох командирів «Беркута», не зупинило учасників «конгресу».

«Його обирали з 12 претендентів для того, щоб навколо цієї людини згуртуватися і щоб ця людина взяла участь у президентських виборах 2019 року. Мета – розірвати це кільце претендентів, розірвати цю стару систему, яка постійно народові України пропонує дуже обмежений вибір політиків, які, на нашу думку, не є вільними від корупції, не є вільними від якихось старих методів державного правління. Це для того, щоб повторити досвід, наприклад, тієї ж Польщі, де Лех Валенса став президентом – людина, близька до народу, простий працівник. Іван Бубенчик був на Майдані досить активним учасником, він захищав батьківщину. Ця людина нічого не має, ніяких матеріальних статків, і все, що в нього було, його життя та здоров’я, запропонував Україні. Ми вважаємо, що наступним президентом повинна бути саме людина з такого прошарку населення», – пояснює вибір «конгресу» Рустам Ташбаєв в інтерв’ю Радіо Свобода.

Проте, на думку Дмитра Тимчука, координатора групи «Інформаційний спротив» та народного депутата від «Народного фронту», весь «конгрес» і обрання саме такого кандидата було російською провокацією, а особливо створення «Закордонних частин УПА», крайовим командиром яких став Рустам Ташбаєв.

«Вони не просто висунули Бубенчика кандидатом у президенти, а й призначили Ташбаєва крайовим командиром «закордонних частин Української повстанської армії». Йому надано широкі військові повноваження – від створення трибуналу для чинної влади до формування української національної армії як на території України, так і за її межами. Ймовірно, саме в її завдання і будуть входити питання диверсійної, терористичної діяльності на території нашої держави, а можливо, і провокаційні дії – нібито під прапором України», – мовиться у публікації «Інформаційного спротиву».

Все це наводить авторів розслідування на думку, що йдеться про антиукраїнську акцію.

«Вже зараз російські окупанти – через свої ЗМІ та підконтрольні їм «українські» видання – поширюють новину про нового кандидата в президенти – «майданівського стрільця», якого висунули «українські націоналісти», – мовиться у статті «Інформаційного спротиву».

Українська діаспора не знає про жодний інший «конгрес» українців

Закордонні українці також із підозрою поставилися до того, що зібрання у Празі мало назву «Першого національного українського конгресу», надто схожу на Світовий конгрес українців, офіційну діаспорну організацію, що об’єднує 53 українські організації по цілому світу.

«І від імені Світового конгресу українців, і від імені Європейського конгресу українців я можу сказати, що не раз створювалися якісь проекти, щоб видавати бажане за дійсне. Але там де, не було наших організацій із СКУ, ніякого успіху воно не мало. Бо ці проекти були штучні, а діаспору штучно зробити неможливо. Нас на цей «конгрес» не запрошували, і це скидається на провокацію», – каже в інтер’ю Радіо Свобода голова Європейського конгресу українців Ярослава Хортяні.

Вона також висловила здивування, що до Праги на зібрання, що ставить за мету повалення чинної влади в Україні, приїхав і народний депутат від парії «Самопоміч» Семен Семенченко.

Сам Семенченко в себе на сторінці у мережі Facebook намагався від участі в «конгресі» дистанціюватися.

«Мене запросили виступити перед діаспорою і розповісти про «кнопкодавство» і порушення регламенту у Верховній Раді. Виступив, розповів. Закликав діаспору підтримувати політв’язнів. Розповів про своє бачення ситуації в країні і про те, що представники влади злодіїв і олігархів повинні сидіти в тюрмах. Зустрів там масу знайомих, яких знаю з хорошого боку, які теж приїхали з України (зустрічав на Грушевського і блокаді). …Я – народний депутат України і підтримую будь-які об’єднання громадян для захисту країни i наших національних інтересів. Не вчу їх жити і не нав’язую свої рішення. А вони мені не нав’язують свої», – написав Семен Семенченко, посилаючись на полеміку з Дмитром Тимчуком, який пов’язував депутата з антиукраїнською провокацією.

На думку військового аташе українського посольства в Празі Костянтина Брожка, який також відстежував ці події, про наміри організаторів празького зібрання треба судити не зі слів, а з результатів. А на його думку, ані сама акція, ані розголос про неї в медіях не пішли на користь Україні.