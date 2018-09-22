Радіо Свобода Daily: «Схеми» виявили напівзаконне формування, вбудоване в Нацполіцію

Приватний загін під крилом Нацполіції

Напівзаконне формування, вбудоване в Національну поліцію. Торік соратник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова тоді ще у статусі його радника Ілля Кива презентував своє дітище – окремий відділ під патронатом МВС, що складається з ветеранів АТО. Під назвою «Безпека життя». За задумом, цей проект був покликаний стежити за громадським порядком та соціалізувати воїнів.

Потім вони стали ходити у супроводі голови Соціалістичної партії Іллі Киви та брати участь у політичних акціях. Хто ці люди у формі без розпізнавальних знаків? Неатестовані поліцейські чи приватні охоронці поза законом?

Їхній напівлегальний статус йде врозріз із одразу декількома законами України. «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) розбиралися, чим загрожує поява такої собі приватної армії у структурі правоохоронного органу?

Порошенко подав позов проти BBC

Суд королівської лави Високого суду Англії та Уельсу надіслав на запит Радіо Свобода деталі позову Петра Порошенка проти британського суспільного мовника BBC.​

Згідно з документом, позов стосується статті, яку опублікував відповідач (тобто BBC) від 23 травня 2018 року під назвою «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі». Статтю прочитали «мільйони читачів у цій країні і за її межами».​ В статті журналіст стверджує, що юрист президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Майкл Коен отримав як мінімум 400 тисяч доларів за те, що влаштував зустріч президента Петра Порошенка з Трампом. Автор посилається на свої джерела в Києві, «наближені до причетних до справи».

Як стверджує сторона позивача, президент Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження», крім того, публікація завдала збитків не тільки іміджу президента України, а й його репутації політика та підприємця.

Московський патріархат зменшиться удвічі?

Після отримання автокефалії Українською церквою Московський патріархат скоротиться наполовину і в нього не буде підстав боротися за перше місце серед православних церков, вважає патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. На його думку, саме через це Москва робить все можливе, щоб протистояти визнанню автокефалії Української церкви. Повне інтерв’ю з патріархом Київським і всієї Руси-України знайдете тут.​

​Угорський паспорт як загроза

І про чергове напруження у відносинах України та Угорщини. Днями в мережі з’явилося відео, як на Закарпатті у Берегові українські громадяни складають присягу і отримують угорське громадянство, водночас працівники консульства радять їм не повідомляти про це українській владі. Про роздачу угорських паспортів на Закарпатті говорять вже не перший рік. Однак зараз Україна вирішила відреагувати, маючи і так досить непрості стосунки з Угорщиною. Міністр закордонних справ Павло Клімкін навіть пригрозив Будапешту видворенням консула. У відповідь угорський колега Клімкіна Петер Сійярто погрожує уповільнити процес євроінтеграції України. Які наслідки матиме це дипломатичне загострення?

Як у Росії саджають за репост

«Джон Сноу воскрес – Воістину воскрес», «Христайлоу» та «Взяв на свою яхту ящик кагору та блудниць окаянних»… Такі графічні меми для багатьох із нас не більше ніж «смішні картинки». Але в Росії за їхній репост чи публікацію люди отримують реальні терміни ув'язнення. Як інтернет ‒ простір для свободи висловлювань ‒ перетворюється в Росії на місце полювання на «екстремістів», пояснюють журналісти проекту «М+»

Нові дані про зв’язки підозрюваних в отруєнні Скрипалів із ГРУ Росії

Розслідувальна група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували нові дані, які можуть свідчити про роботу Олександра Петрова і Руслана Боширова, підозрюваних у замаху на Сергія і Юлію Скрипалів у Великій Британії, на російську військову розвідку, відому як ГРУ.

На думку авторів публікації, Петров і Боширов можуть бути причетні не тільки до замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері, а й до спроби крадіжки даних із лабораторії в швейцарському місті Шпіц, а також до злому комп’ютерних систем Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Крім того, виявилося, що серії і номери закордонних паспортів Петрова і Боширова практично повністю збігаються з серією і номером одного із закордонних паспортів росіянина Едуарда Широкова (Шишмакова). Він, на думку влади Чорногорії, був організатором невдалого військового перевороту в цій країні в жовтні 2016 року. «Судячи з усього, співробітники ГРУ і справді отримують паспорти особливої серії – а якщо це так, то будь-хто, отримавши доступ до бази паспортів, може виявити всіх співробітників Головного управління Генштабу», – пише The Insider.

Класична музика є пропуском у «клуб цивілізованих»

А завершуємо сьогодні роздумами про музичне мистецтво. Як ставляться до класичної музики у Європі і в Україні? Якого рівня музикантів, оперних виконавців, диригентів має Україна? Чому високе мистецтво і класична музика, зокрема, мають такий вплив на формування іміджу країни? Про це Радіо Свобода запитало Василя Василенка, диригента Національного президентського оркестру України, лауреата Шевченківської премії, професора Національної музичної академії України.

Черпайте натхнення у мистецтві, яке має безліч проявів!

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