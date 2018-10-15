Радіо Свобода Daily: в 76-у річницю створення УПА згадали і про «офіс Медведчука»

14 жовтня в Україні відсвяткували одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці і річницю створення УПА. Але про все по порядку.

У День захисника України люди вітали оборонців України і вшановували пам’ять їхніх загиблих побратимів і посестер. Небайдужі несли квіти і запалювали свічки біля могил полеглих у боях за Україну, рідні загиблих згадували, якими були їхні сини, чоловіки, брати, друзі, аж доки їх не забрала війна. Про одного з них – загиблого бійця Вадима Жордочкина, солдата 54-го окремого розвідувального батальйону, який у мирному житті був священиком, – Радіо Свобода розповіла його мати Олена Максименко.

Видимі прояви патріотизму з’явились і на окупованих територіях. Так, непідконтрольні українському уряду міста на Донбасі обклеїли проукраїнськими листівками. На адмінбудівлях, поблизу ринків та зупинок громадського транспорту з’явились постери з привітаннями до Дня захисника України.​

У Києві пройшов марш із нагоди 76-ї річниці заснування Української повстанської армії. В акції взяли участь від 10 до 15 тисяч націоналістів із різних організацій. Тисячі людей з національними та партійними прапорами пройшли центральними вулицями столиці й завершили ходу на Європейській площі, де пройшов мітинг і концерт до річниці.

Втім, на цьому все не закінчилось. Опісля…

…десятки осіб, вигукуючи націоналістичні гасла, намагалися знести комуністичні пам’ятники, зокрема пам'ятник радянському генералові Миколі Ватутіну. Поліція завадила активістам це зробити, що спричинило штовханину.

Крім того, повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, кілька громадських організацій проводили акції на майдані Незалежності, і керівник однієї із них намагався встановити намет. А біля Києво-Печерської лаври виявили близько сотні підозрілих осіб, яких доставили до управління поліції «для встановлення їхніх анкетних даних та проведення профілактичної бесіди», додав він.

Вже ввечері представники радикальних націоналістичних організацій влаштували напад на приміщення в Києві, яке вони вважають офісом проросійського діяча Віктора Медведчука. Нападники пошкодили захисні ролети на вікнах, побили шибки і кинули всередину приміщення кілька димових шашок. На стіні будинку написали «Слава нації» і «Смерть ворогам».

Продовжувалось на вихідних і обговорення надання томосу Україні.

Новим предстоятелем об'єднаної Української православної церкви, найімовірніше, оберуть одного із тих ієрархів, які зараз керують своїми єпархіями чи церквами в Україні. Це, скоріш за все, буде та людина, що зможе повести за собою саме в цей момент. Про це Радіо Свобода сказав релігієзнавець, народний депутат Віктор Єленський.

Проректор Острозької академії Петро Кралюк звертає увагу на церковні міфи, які досі існують довкола автокефалії.

А письменник Андрій Любка, у свою чергу, продовжує: «Томос має фундаментальне символічне значення, адже підриває всі основоположні міфи російської пропаганди. Навряд чи це було б можливо, якби не російська агресія проти України, яка багатьом українцям розплющила очі на справжню природу «братерської любові» росіян до українців».

Що ще?

Суд арештував понад 100 квартир і приміщень друзів екс-судді Вищого господарського суду Віктора Татькова – фігуранта розслідування «Схем»

Президент Петро Порошенко задовольнив рапорт про звільнення із військової служби генерала армії, міністра оборони Степана Поторака Водночас Петро Порошенко повідомив, що запропонував Степану Полтораку продовжити керівництво оборонним відомством вже як цивільний міністр.

Крім того, глава держави присвоїв військове звання генерал-майора начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України Людмилі Шугалей. Таким чином в Україні жінка вперше отримала військове звання генерала.

У Львові ж відкрили Дім воїна замість російського культурного центру

Пам’ятник Шевченку – ідентифікація українців

Тим часом у столиці Вірменії Єревані з'явився перший пам’ятник українському письменнику, художнику ХІХ століття Тарасу Шевченку. По світу йому встановлено понад тисячу пам’ятників. А перші монументальні пам’ятники Великому Кобзареві з’явилися сто років тому – восени 1918 року. Причому, першими його в такий спосіб вшанували у Ромнах на Сумщині (27 жовтня 1918 року), а також у Москві (29 листопада 1918​ року) та Петрограді (1 грудня 1918 року). Про перші пам’ятники Шевченку Радіо Свобода розмовляло з істориком, завідувачем Музею української революції Олександром Кучеруком і з роменським краєзнавцем Григорієм Дібровою.

Український актор Голлівуду Волох

Киянин, нащадок одного з найближчих соратників Симона Петлюри, призер чемпіонату світу з веслування, актор Голлівуду, який зіграв у понад 150 фільмах і серіалах. Це все – про Іллю Волоха, гостя студії Радіо Свобода. Знімався у режисерів Стівена Спілберга і Девіда Фінчера, працював разом із Томом Крузом, Бредом Піттом, Кейт Бланшетт, Джоном Траволтою, Гері Олдменом, Гаррисоном Фордом та іншим голлівудськими «зірками». Крім кіно і ТБ, Волох грає у театрі. Зокрема, у Київському Театрі «Сузір’я», у моновиставі англійською мовою за твором Гоголя «Записки божевільного». Під час цього відвідування Іллею Волохом Батьківщини Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з актором. Ось що він нам розповів.

І на завершення про старість.

Перша історія про літніх людей в Ісландії і будинок, де у них щоденна фізкультура, навіть для частково паралізованих людей, вони під постійним наглядом лікаря, їх годують та розважають. Друга – розповідає про пенсійну систему в Данії, яка зробила щасливою пенсіонерку з України, колишню кримчанку, Ольгу Фруерлунд.

Нехай і Вам старіти буде комфортно і приємно. Щиро Вам цього бажаємо

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