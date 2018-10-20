Радіо Свобода Daily: 5 основних версій трагедії в Керчі

Розпочнемо сьогодні з коротких повідомлень:

В Україні з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення зростуть на 23,5%, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він вказав, що ціна зросте «лише» на 23,5, а «не на 60%».

У Києві розпочався опалювальний сезон. Про це в інтерв’ю телеканалу «1+1» повідомив міський голова Віталій Кличко.

Міжнародний валютний фонд погодив із українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування.

У столиці Франції Парижі з’явилася меморіальна дошка з ім’ям Героя України, відомого оперного співака, добровольця Василя Сліпака, який загинув на Донбасі у війні з Росією.

Трагедія в Керчі

У Керчі 19 жовтня прощалися із загиблими внаслідок стрілянини і вибуху в коледжі окупованої Керчі. За даними журналістів Крим.Реалії, участь у прощальній церемонії у центрі міста взяли тисячі людей. За офіційними даними окупаційної влади Криму, внаслідок вибуху 17 жовтня загинула 21 людина, включно з самим нападником. В ефірі програми «Ваша свобода» журналіст Павло Казарін зазначив, що оголошення Україною жалоби було б сигналом для світу.

Слідчий комітет Росії у нападі й стрілянині підозрює 18-річного студента цього коледжу Владислава Рослякова, який «скоїв самогубство». Цей же комітет спочатку порушив кримінальне провадження за статтею «теракт», пізніше перекваліфікував цю справу на «вбивство». Проте не всі погоджуються з офіційною версією Слідчого комітету Росії. Наш журналіст зібрав 5 основних версій того, що трапилося.

Дозвіл літакам США літати над сходом України

Американські літаки відтепер зможуть літати над східною територією України – Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів (FAA) після ретельного моніторингу переглянула спеціальні правила щодо заборони на виконання польотів на Сході України. Мова йде про східну частину повітряного простору України та про територію над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладена на Україну. Дозвіл на відновлення польотів розповсюджується на американські авіакомпанії та їхні компанії-партнери. Про що свідчить таке рішення? В якому контексті його варто розглядати?

«Офшорне чтиво»

Розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший») виявило, що з бюджету Федерації футболу України було виведено понад мільйон доларів у результаті закупівлі обладнання для виробництва трави для футбольних полів через фірму-посередника в Об’єднаних Арабських Еміратах. Туди ж літав і сам президент Федерації футболу Андрій Павелко, який, серед іншого, є впливовим політиком, народним депутатом від фракції президента та очолює у Верховній Раді бюджетний комітет. Журналісти «Схем» знайшли фотодокази його зустрічі з номінальним директором цього офшору. Чому Федерація футболу України погодилась на непрямі контракти, а відтак переплатила зі свого бюджету більше ніж 30 мільйонів гривень на офшорний рахунок? ​

​«Позивний Бандерас»

В український прокат вийшов художній фільм «Позивний Бандерас» про події на сході України влітку 2014 року. Наскільки авторам фільму вдалося передати атмосферу того часу? Які деталі є точними, а що не відповідає реаліям? Чому на такі фільми треба ходити? Про це Радіо Свобода розпитало одного з перших глядачів кінокартини, колишнього стрільця-парамедика штурмової роти добровольчого батальйону «Донбас» Сергія Міщенка.

Пишайтеся героями своєї країни!

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