Радіо Свобода Daily: Луценко про відставку сказав, але заяву не написав

Навіщо Луценко ходив у відставку?

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді України, оголосив про свою відставку, оскільки «за владу ніхто не чіпляється». Однак, одразу після цього спікер Андрій Парубій поставив питання про відставку Луценка на рейтингове (сигнальне) голосування. Воно здобуло підтримку лише 38 депутатів за необхідних 226. Про те, що владна коаліція не підтримає відставку генерального прокурора України Юрія Луценка заявила і перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Водночас народний депутат Єгор Соболєв звернув увагу, що після заяви з парламентської трибуни Юрій Луценко не написав прохання звільнити його, відповідно до закону. За лінком ми зібрали реакції і пояснення експертів, а також пригадали, як за час своєї політичної кар’єри Юрій Луценко вже ходив у відставку.

Декілька заголовків далі.

Верховна Рада України підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 5 мільйонів гривень компенсації постраждалим внаслідок погрому ромського табору у 2002 році в селі Петрівка на Одещині.

У туристичному селищі Славське на Львівщині заборонили використовувати поліетилен

Українській дзюдоїстці, чемпіонці світу Дарії Білодід присвоїли звання заслуженого майстра спорту України.

Засуджує, але не видає

Правоохоронці та активісти не можуть пригадати жодного бойовика «ЛДНР» із українським громадянством, якого б депортували з Росії в Україну. Подібні рішення, однак, ухвалюються досить часто – так, наприкінці жовтня до депортації в Росії засудили одесита, який воював проти української армії на Донбасі. Влітку висилки до України вдалося уникнути двом українським громадянам, а восени – громадянам Узбекистану і Казахстану. Політологи кажуть: за такою схемою з колишніми учасниками формувань поступатимуть у Росії й далі. Як Росія поводиться з тими, хто воював за неї на Донбасі?

7 неймовірних фактів про вибори у США

У США тим часом відбуваються так звані проміжні вибори. Багато хто називає їх безпрецедентними та найкоштовнішими виборами у США. Результати визначатимуть не лише баланс сил у Вашингтоні, але й майбутнє американської політики на наступні два роки, що також матиме наслідки і для глобальної політики. Уся найсвіжіша інформація про перебіг голосування у нашому блозі.

Цікаво, що американське виборче законодавство настільки відрізняється від українського (та ще й штат від штату теж різниться), що іноді складно повірити – невже це правда?! Кореспондент Української редакції Радіо Свобода спостерігає за голосуванням у Флориді та дізнався від керівників виборчкомів і в штабах кандидатів, які правила щодо голосування, котрі здадуться українцям неймовірними, американці вважають дієвими і правильними. Серед них, наприклад, такі:

1. Бюлетень можна отримати поштою, факсом та... на e-mail

2. Бюлетені із помилками – дійсні!

3. «Виборчі каруселі» в Америці неможливі!

4. Міжнародним спостерігачам не раді, а виборців не обмежують, що їм вдягати.

5. Бюлетені у США зберігають вічно.

Робіть і ви свій вибір вдумливо, особливо якщо це стосується майбутнього ваших дітей!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.