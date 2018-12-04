Радіо Свобода Daily: Що відомо про арештованих у Грузії українців та до чого тут Семенченко

Затримання українців у Грузії

2 грудня в столиці Грузії Тбілісі поліція затримала шістьох українців та одного грузина. Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє, що в номерах двох готелів, де жили затримані, вилучили пістолети «Беретта» й Макарова, саморобну автоматичну зброю і різноманітні боєприпаси. Щодо них відкрили кримінальне провадження. Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих був народний депутат України від «Самопомочі» Семен Семенченко, «який в останній момент утік». Водночас, сам депутат із Грузії заявив, що все це провокація, покликана дискредитувати опозицію.

Порошенко запропонував зупинити дію Договору про дружбу з Росією

Президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією. Законопроект визначений президентом як невідкладний.

Договір про дружбу між Україною і Росією, який був підписаний 1997 року, попри війну, досі залишаються юридично чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів». Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробив це у вересні.

Кримські татари привезли до Москви передачі полоненим українським морякам

Кримськотатарські активісти передали зібрані на окупованому півострові речі і продукти захопленим українським військовослужбовцям, які перебувають у СІЗО «Лефортово» в Москві. Впродовж кількох днів зібрали понад 265 тисяч рублів (це понад 100 тисяч гривень).

Водночас у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом не планує обговорювати з українським президентом Петром Порошенком звільнення захоплених українських моряків.

Що ще варто знати:

Збройні cили України почали збори резервістів першої черги. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, військових повезуть на навчання на полігони для підвищення боєготовності. Тривалість зборів – до 20 діб. Усе це відбувається на тлі воєнного стану, запровадженого в 10 областях України.

У Книзі рекордів Гіннеса з’явилося повідомлення про реєстрацію рекорду, в якому анексований Росією Севастополь позначений як «російський». У МЗС України наполягають на виправленні.

Український паспорт посідає 28-е місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику, свідчить рейтинг Global Passport Power Rank 2018. За даними рейтингу, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 89 країн.

Як розміновують землю Донбасу

За розрахунками командування Об’єднаних сил та ОБСЄ, розмінування Донбасу займе понад десятиліття. Хорватію, де війна закінчилась у 1995-му, планують закінчити очищувати у 2019-му. Danish Demining Group, Данська група з розмінування, працює на Донбасі з серпня 2017 року. Журналісти Радіо Свобода з’їздили в село Мирна Долина та провели день із групою, щоб познайомити вас із людьми, чиї обличчя не одразу впізнавані за захисним спорядженням. Як шукають вибухівку? Що треба вміти, щоби працювати гуманітарним демінером? Та чому розмінування кожного квадратного метру забирає стільки часу?​

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