Радіо Свобода Daily: 15 грудня має з’явитися Українська помісна православна церква

Томос для України

З’являються все більше відповідей на ключові питання щодо створення нової єдиної православної церкви України. Стала відома довгоочікувана дата об’єднавчого собору, на якому буде створено Українську помісну православну церкву, що має стати 15-ю автокефальною церквою світу. Отже, собор збереться 15 грудня у Святій Софії в Києві. Також з’являється більше подробиць щодо устрою майбутньої Української помісної православної церкви. Про надання Україні томосу йшлося і в передачі «Ваша Свобода».

Захист від агресії з повітря і з моря

Українські військові провели успішні випробування крилатих ракет і відпрацювали берегову оборону за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-125. Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов після закінчення випробувань на військовому полігоні в Одеській області, тести довели, що Україна здатна захистити свої рубежі на Чорному й Азовському морі, адже ракети успішно знищили ціль на відстані 280 кілометрів.

Результати обшуків в УПЦ (МП)

Служба безпеки України повідомила, що під час обшуків у приміщеннях УПЦ (Московського патріархату) та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії, «виявили ознаки функціонування організованої мережі розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу».

«Серед іншого протягом двох діб вилучено 75 примірників брошури «Українська православна церква: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. Питання і відповіді», що вже потрапляла в поле зору СБУ, і на яку вже є відповідний висновок експерта», – вказано в повідомленні.

Стисліше далі.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про виплату 100 тисяч гривень 24 українським полоненим морякам, яких захопила Росія.

Заарештований народний депутат Надія Савченко оголосила сухе голодування.​

Колишній президент України Віктор Янукович знову не виступив з останнім словом в Оболонському районному суді через відеоконференцію, а судді пішли до нарадчої кімнати для «ухвалення остаточного рішення в даній справі». 5 грудня відбулося вже 89-е судове засідання без участі екс-президента.

День волонтера

5 грудня світ відзначив Міжнародний день волонтера. Хоча ООН запровадила цю дату для відзначення безкорисливої роботи в різних напрямках, в Україні волонтерство з 2014 року асоціюється здебільшого з підтримкою армії та добровольців у зоні проведення Операції об’єднаних сил. Але якщо в перші роки бойових дій волонтери постачали на фронт речі першої необхідності, то тепер забезпечують військових технічним оснащенням, а також опікуються ветеранами. Втім, і волонтерів, і охочих їм допомагати дедалі менше, зазначають співрозмовники Радіо Свобода. ​

Літак в опері, або музика для турбін

Опера під акомпанемент... літака. 5 грудня о 19:00 у кінотеатрі «Київ» презентували кіноверсію футуристичної опери Aerophonia. Це експеримент українських композиторів нової музичної формації Nova opera. Перформанс відкривав цьогорічний фестиваль Porto Franko в Івано-Франківську в середині червня. На стадіоні «Рух» зібралося майже 9 тисяч осіб. У документальному репортажі відображено найяскравіші моменти та бекстейдж проекту. Напередодні ексклюзивного показу Радіо Свобода поспілкувалася з композиторами опери Романом Григоровим та Іллею Разумейком і запитало, в чому ж полягає композиція та основний задум опери Aerophonia?

Бажаємо більше романтики й у вашому житті!

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