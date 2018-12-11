Радіо Свобода Daily: чи загрожує Україні агресія з боку Придністров’я?

Розпочнемо із заголовків.

Родинам в Україні передали чотири листи поранених українських моряків, які перебувають у московському СІЗО «Матроська тиша»: Василь Сорока написав мамі і сестрі, Андрій Артеменко мамі, а Андрій Ейдер усій своїй родині.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.

Митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ (МП) Іларіон звернувся з листом до голови Донецької військово-цивільної облдержадміністрації, в якому обурюється тим, що 9 грудня йому «безпідставно було відмовлено» в перетині лінії розмежування.

Верховний суд України поновив на посаді суддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука, який перебуває під арештом за підозрою в держзраді

Суддя підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя Антон Цикуренко відмовив у достроковому припиненні арешту адвоката Еміля Курбедінова.

Воєнний стан: чим Україні загрожує Придністров’я?

До переліку регіонів України, де запровадили воєнний стан, потрапили Вінницька і Одеська області. Сталося це через спільний кордон із Придністров’ям, де вже кілька десятків років розміщений російський військовий контингент. Але чи загрожує Україні агресія з боку цього непідконтрольного Кишиневу регіону? І що з цього приводу думають самі жителі Придністров’я? Про непросту ситуацію на південно-західному кордоні – в ексклюзивному репортажі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

​І декілька міжнародних новин

Суд Євросоюзу ухвалив рішення, що Сполучене Королівство може скасувати свій вихід із Європейського союзу, навіть не потребуючи для цього дозволу інших 27 країн-членів ЄС. ​

Також Європейський союз назвав імена дев’ятьох осіб, проти яких запровадили санкції через «вибори» на окупованій частині Донбасу.

Блок виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Мій крок» здобув перемогу на позачергових виборах у країні, які відбулися 9 грудня.

Нагорода для проекту AeroDrone

Український стартап AeroDrone потрапив у десятку переможців міжнародного ізраїльського конкурсу START Haifa. Протягом 5 днів, із 2 по 6 грудня, кращі стартапери з 11 країн світу представляли власні проекти і могли ознайомитись із досвідом стартап-компаній Хайфи, а це і бізнес-центри, і академічні. Український стартап AeroDrone був обраний кращим проектом ізраїльською стороною, зокрема посольством Ізраїлю в Україні, за те, що сприяє покращенню екології, ринкових можливостей.

Шість років працювала команда українців над створенням безпілотного літака для сільського господарства, який розпилює засоби захисту рослин і мікродобрива безпосередньо з борту літака, яким керує автопілот.

Хай ваша праця теж буде комусь корисною!

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