Радіо Свобода Daily: Медведчук через суд вимагає 1 гривню від Гопко

Огляд за 18 грудня розпочнемо з коротких повідомлень.

Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів

Із 1 січня 2019 року зарплата науково-педагогічних працівників вишів підвищиться на 20%, повідомили в МОН. Разом з тим Кабінет міністрів України вирішив підвищити зарплату співробітникам Генеральної прокуратури України на 25%.

Верховна Рада України підтримала запровадження штрафів за булінг (цькування) учнів.

Міжнародна федерація дзюдо визнала 18-річну українку Дар’ю Білодід найкращою у ваговій категорії до 49 кілограмів.

Документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») потрапив до шорт-листа премії Американської кіноакадемії «Оскар».

Медведчук через суд вимагає 1 гривню від Гопко

Лідер проросійського руху «Український вибір» і голова політради проросійської партії «За життя» Віктор Медведчук подав у суд на народного депутата і голову парламентського комітету в закордонних справах Ганну Гопко через «образу честі і гідності».

Підставою для позову став вересневий пост Гопко у Facebook із закликом до українців вийти до Генеральної прокуратури України на акцію #МедведчукПідАрешт. Справу Медведчука проти Гопко розглядатиме Печерський районний суд Києва. Перші слухання у ній заплановані на 11-у ранку 19 грудня.

Батьки – під санкціями, діти – у Парижі, Римі і Венеції

Їхні батьки – під санкціями чи у розшуку в Україні, а вони живуть на широку ногу. «Золота молодь» Криму або ж шикує на окупованому півострові, або ж мандрує світом у своє задоволення. Є ще й інші – вони обрали політичну кар’єру. Обожнюють Путіна і російську окупацію і деруться вгору кар’єрними сходами. Погляньте, як живе сучасна кримська ВІП-молодь.

Доля брата митрополита Андрея Шептицького

Вперше опублікована наукова біографія блаженного Климентія Шептицького (17 листопада 1869 – 1 травня 1951), аристократа, архимандрита Студійського уставу Української греко-католицької церкви, екзарха Російської греко-католицької церкви, Праведника народів світу. Книга розвінчує міф про те, що отець Климентій Шептицький був у тіні свого брата – митрополита Андрея. На яких архівних документах базується наукова біографія? Які невідомі сторінки з життя отця описані? Що ще залишається таємницею у біографії блаженного Климентія?

«Шлях свободи»

І про мистецький погляд на події. У Києві відкрили виставку плакатів харківського художника Нікіти Тітова, яка розповідає про шлях, котрий довелося пройти Україні за п'ять останніх років. 25 робіт, представлених в експозиції, розповідають про війну, втрати та біль, але водночас показують, що українське суспільство змінилося.

Однією зі своїх найбільш вдалих робіт автор вважає плакат із надписом «війна/вільна». «Чому? Бо усе, що відбувається зараз в країні, лише заради однієї мети: щоб Україна стала вільна і незалежна», – пояснює митець.

Будьте сильні духом, навіть якщо доводиться жити не завдяки, а всупереч!

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