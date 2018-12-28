Радіо Свобода Daily: На фронті від 29 грудня мали б не стріляти з нагоди різдвяно-новорічних свят

Розпочинаємо сьогодні огляд з коротких новин:

Тристороння контактна група, з участю представників окремих районів Донецької і Луганської областей України, домовилася про постійне припинення вогню з нагоди новорічних і різдвяних свят, починаючи від 00.01 годин (за київським часом) 29 грудня 2018 року.

На зимові свята в Україні призначили 38 додаткових поїздів. Як повідомила «Укрзалізниця», йдеться загалом про 302 рейси, один з останніх додаткових призначений на 29 грудня 2018 року і курсуватиме з Києва до Чернівців через Івано-Франківськ.

Центральна виборча комісія оголосила 31 грудня цього року початком кампанії з виборів президента. Громадяни або партії мають висувати кандидатів на посаду президента до 3 лютого 2019 року включно. Їх продовжать реєструвати до 8 лютого.

Президент України Петро Порошенко вперше за три роки отримав долю прибутку від діяльності своєї компанії Roshen, яку передав в управління трасту Rothschild Trust. Вона становить 556,7 мільйона гривень. Як стверджують в Адміністрації президента, з них у передбачений законом термін він сплатить близько 60 мільйонів гривень податків.

«Зради» та «перемоги» української зовнішньої політики

Які здобутки і прорахунки України у міжнародній політиці за 2018 рік? На яких напрямках вдалося просунутися, а на яких – «віз і нині там»? Про це Радіо Свобода традиційно наприкінці року запитує експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма» та «Групи стратегічних і безпекових студій» Сергія Герасимчука. «Українська призма» провела щорічне експертне опитування, у якому попросила експертів та журналістів-міжнародників вказати на основні «зради» та «перемоги» України у міжнародній політиці.

Наука в 2018 році

2018 рік характеризувався важливими відкриттями та дослідженнями, які обіцяють змінити уяву людства як про минуле, так і про майбутнє. Вчені, серед іншого, фокусували увагу на проблемі збереження довкілля, нових підходах до боротьби із захворюваннями, дослідженні ранніх форм життя та вивченні інших планет. Зібрали для вас головні наукові прориви року, що минає.

Монетизація субсидій

З першого дня нового 2019 року в Україні розпочнеться монетизація субсидій, тобто перетворення їх на гроші. На цей процес в Державному бюджеті передбачено 20 мільярдів гривень. Відбуватиметься монетизація в кілька етапів, і вже з жовтня наступного року абсолютно всі, хто має субсидії та пільги, отримуватимуть їх в грошовій формі. Пояснюємо, як та коли запрацює нова система.

Хто і що співає про війну

Війна на Донбасі вже п’ятий рік поспіль стає однією з тем українських пісень. Такі композиції виконують і артисти, що збирають палаци в різних містах, під час своїх гастролей, і новачки, яких ці події залишили без домівки, і бійці, які пройшли найгарячіші точки. Для всіх ця війна різна, але кожна пісня болюче б'є в серце, знову і знову нагадуючи про ті страшні події. Ми зібрали 15 пісень з 2014 року до сьогодні, які не залишать вас байдужими.

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