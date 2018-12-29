Радіо Свобода Daily: В Росії заявили про зведення 60-кілометрового паркану на адмінмежі Криму та материкової України

Спершу коротко:

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що військовослужбовці та особи з великим трудовим стажем з січня 2019 року отримають виплати в збільшеному обсязі.

Національний олімпійський комітет України назвав найкращою спортсменкою грудня українську біатлоністку Юлію Джиму.

Насіров заявляє, що приступив до «здійснення повноважень» голови ДФС.

Київське метро подовжить роботу в ніч проти 1 січня з нагоди Нового року на три години.

Паркан в Криму

Співробітники ФСБ Росії заявили про зведення в анексованому Криму 60-кілометрового паркану на адмінкордоні з материковою частиною України. За цими даними, паркан складається з декількох типів споруд, включаючи відеоспостереження і тепловізори. Російські силовики пояснили зведення паркану запобіганням «спроби прориву ДРГ, організації злочинними елементами каналів переміщення через кордон зброї, боєприпасів, а також товарів і вантажів, тютюнової й алкогольної продукції, ПММ, контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин». За даними ЗМІ, на будівництво огорож із російського бюджету надали 212,9 мільйона рублів. У Державній прикордонній службі України заявляють, що цього паркана не видно з материкової України.

Листи журналістам за ґрати

Микола Семена, Станіслав Асєєв, Роман Сущенко: троє українських журналістів зустрінуть 2019 рік у неволі. Асєєв – у полоні російських гібридних сил в Донецьку, Сущенко – у російській в'язниці, а Семена – у Криму з умовним тюремним терміном. Національна спілка журналістів України напередодні Нового року ініціювала збір листів для журналістів. Спілка журналістів отримала більше півсотні привітань, які найближчим часом відправлять затриманим журналістам. Спілка передала усі отримані листи Радіо Свобода, і ми вирішили познайомити вас з найсильнішими словами.

«Це наш дім, і ми хочемо тут голосувати»

За оцінками правозахисників, півтора мільйони громадян України позбавлені права голосу на місцевих виборах. Так сталося тому, що вони живуть із донецькою та луганською «пропискою». Чи потрібно їм це право, які ризики та переваги тягне для держави вирішення цього питання, з'ясовували наші журналісти.

12 фактів про український Донбас

«Донбас ніколи не був україномовним», «На сході завжди схилялися перед радянською владою», «Луганщина і Донеччина живуть російською ідеологією»… Які ще стереотипні фрази ви чули про східний регіон України? Це бачення Донбасу нав’язували роками, і не лише іншим областям, але й самому регіонові. В луганських і донецьких школах не всім розповідали, що в цих регіонах за незалежність України боролися ОУН, армія УНР і місцеві партизанські загони, що виступили проти радянської системи. Що тут були бунти проти колективізації, а десятки донбаських господарів позбавили майна як «куркулів». Зібрали 12 матеріалів цього року, які знищують стереотипи.

Росія атакуватиме по-іншому

Що важливого вдалося зробити Україні у 2018 році для зміцнення своєї обороноздатності і безпеки і у технічному, і у організаційному, і у стратегічному плані? Які головні виклики 2019 року і як Україна має готуватися до відповіді до них? На ці запитання Радіо Свобода відповів Олексій Мельник, cпівдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.

Найочікуваніші українські фільми 2019 року

Найскандальніший, найдорожчий і наймасштабніший. Це все про українські фільмі, які вийдуть у прокат наступного року. Чи виправдають вони очікування глядачів, та чи зростатимуть не тільки кількісно, але й якісно​? Радіо Свобода публікує свою версію найочікуваніших українських фільмів 2019 року.

Дивіться українське!

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