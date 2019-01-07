Радіо Свобода Daily: томос про автокефалію ПЦУ зможе побачити кожен охочий

Томос

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України (ПЦУ) митрополиту Епіфанію. Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяли участь і президент України Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій. Українці радо зустріли цю новину, яку вже назвали, без перебільшення, історичною і епохальною. Зібрали для вас реакції соцмереж. Офіційний переклад томосу про автокефалію Православної церкви України вже затвердили та надрукували. А проректор Острозької академії Петро Кралюк висловив свою точку зору на ці події у статті «Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію».

У Київ томос доставлять сьогодні. Раніше повідомляли, що після святкової літургії томос буде перенесено для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де кожний охочий зможе його побачити в будь-який день з 8-ї години ранку до 18:00 години. Сьомого січня, в Софії Київській глава Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить Божественну літургію. Богослужіння розпочнеться 7 січня 2019 року о 10:00. Слідкуйте за подіями разом з Радіо Свобода.

Як воювали у 2018 році?

Зміна військової операції на сході України, парад озброєнь і новий розвиток конфлікту Росії проти України. Саме таким можна підсумувати 2018 рік. Яким був кожен із 12 місяців цього року, описав наш журналіст.

«У 2014 році я збагнув, що міцно пов’язаний з Україною»

Напередодні новорічних і різдвяних свят відомі українські митці, серед яких кінорежисер Любомир Левицький, музичний колектив «Піккардійська Терція», співак Павло Табаков, співачки Маша Собко та Оксана Муха записали привітання для оборонців України. Ініціатор та режисер вітального ролика – українець, львів’янин Сергій Якименко, який проживає наразі у Німеччині. В інтерв'ю для Радіо Свобода він зауважив: у час, коли п’ятий рік поспіль Україна перебуває у стані війни, максимальну увагу треба приділити тим, хто її захищає на Донбасі.

Станиця Луганська

Близько 10 тисяч людей щодня долають шлях життя і смерті. Хтось, подолавши цей шлях одного разу, вирішує ніколи не повертатись. Хтось – залишає своє життя на ньому. А хтось – іде цим шляхом щодня, щотижня, щомісяця. Такими є реалії жителів Луганщини, які перетинають лінію розмежування у пункті пропуску в Станиці Луганській. Читайте репортаж із Луганщини наших журналістів.

Ліричний Сосюра та революційний Стус

Вони народилися на Донбасі 6 січня з різницею у 40 років. Вони любили Україну, хоча і по-різному: один лірично розповідав про її красу, інший – революційно, дещо агресивно закликав боротися за її незалежність. Вони по-різному ставилися до радянської влади, але в біографії кожного з них за часів СРСР є звинувачення в націоналізмі. Вони стали видатними українськими поетами, черговим підтвердженням, що Донбас був українським. Радіо Свобода згадало вірші Володимира Сосюри та Василя Стуса, які і зараз залишаються актуальними – про Україну та борців, які не дозволять їй бути під російським гнітом.

Павич замість індика

Для більшості з нас свята – це насамперед святковий стіл. Про те, чим середньовічний святковий стіл відрізнявся від сучасного, Радіо Свобода поспілкувалося із засновницею Центру середньовічних та ранньомодерних студій Symbolon Стефанією Демчук. Радіо Свобода також зібрало привітання з Різдвом від українських військових.

Вітаємо з Різдвом!

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