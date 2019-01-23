Радіо Свобода Daily: Спротив окремих священиків і єдність вірян – парафії переходять до ПЦУ

Розпочинаємо огляд із коротких повідомлень:

– У Києві дві тисячі людей сформували «живий ланцюг» до Дня соборності України. А як це було 1990 року, коли «живий ланцюг» українців простягався від Львова до Києва – у фотогалереї. ​

– Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство зібрало всі документи про розстріли на Майдані.

– Президент Петро Порошенко подякував колишньому главі УПЦ КП, почесному патріарху Православної церкви України (ПЦУ) Філаретові за духовне лідерство і нагородив званням Героя України. Філарет, у свою чергу, виступаючи на з’їзді партії Юлії Тимошенко «Батьківщина», подякував президентові за томос.

– Мей представила парламенту «план В» виходу країни з ЄС.

– Російського співака Кобзона посмертно виключили зі списку санкцій ЄС.

Доля родини Жизневського

Білорус Михайло Жизневський загинув під час Революції гідності п'ять років тому – 22 січня 2014 року – від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. Із ним прощалися у столиці України, а поховали в Білорусі – на кладовищі під Гомелем. Восени 2014 року в Києві відкрили пам’ятник Жизневському, пізніше він був нагороджений орденом Героя Небесної сотні та отримав звання Героя України. Його батьків приймав президент України Петро Порошенко: він призначив їм довічну стипендію. Але легше від цього не стало. Смерть сина змінила долю всієї сім’ї.

ПЦУ поповнюється

Далі три історії про те, як громади Одещини, Житомирщини і Львівщини організувалися і перейшли до ПЦУ.

На Одещині до Православної церкви України перейшла перша парафія – на підготовку документів витратили майже два тижні. Священика селища Пужайкове вмовляли перейти з Московського патріархату разом із громадою, але той не підтримав рішення більшості прихожан. Одним із ініціаторів переходу став батько військовополоненого моряка.

Перейшла до єдиної помісної православної церкви і громада Свято-Преображенського собору на чолі з митрополитом Олександром (Драбинко). Про мирний перехід, церковне майно і волевиявлення громади дивіться у відеорепортажі Радіо Свобода.

У карпатському селі Шандровець Турківського району Львівської області громада також перейшла до помісної Православної церкви України. Але священик УПЦ (Московського патріархату) відмовився приєднатись до більшості, з села не виїхав і збирає групу людей на молитви у приватному будинку однієї з парафіянок Московського патріархату. Як переходили селяни в українську церкву? Чи чинився тиск із боку місцевої влади? Чи можливі провокації у далекому гірському селі?

Перша леді про інклюзивну освіту

В Україні словосполучення «інклюзивна освіта» почало активно використовуватися лише останні кілька років. Було адаптоване законодавство і перші зміни почали впроваджуватися на рівні загальноосвітніх шкіл. Ініціатором впровадження інклюзії в освіті виступила перша леді Марина Порошенко. Сама вона не ухвалює рішення на державному рівні, але має підтримку. Свою роль у втіленні реформи Марина Порошенко пояснює так: її команда разом із Міністерством освіти розробляє необхідні законопроекти, які ухвалює Верховна Рада, також видає методичні посібники і програми навчання, проводить тренінги, допомагає впроваджувати зміни на місцевому рівні. Радіо Свобода ексклюзивно поставило кілька запитань першій леді.

Треш чи тренд?

А тепер пропонуємо трохи погратися. Як добре ви розумієте сучасну молодь? Нещодавно учасники форуму вчителів «Liberal arts: Лідерство в освіті» зібралися в НСК «Олімпійський», щоб обмінятися досвідом і відповісти на запитання: яка вона, сучасна молодь? 14-річна Яруся Федорів, наймолодший спікер форуму Української академії лідерства, підготувала тест, який напівжартома називають «ЗНО для вчителів». І нам видається, що перевірити себе буде цікаво не лише педагогам!

Яке б тестування не влаштувало вам життя, пам’ятайте, що все буде добре!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.