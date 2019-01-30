Русская истинно-православная церковь, староверы и древлеправославные. Министерство культуры Украины назвало 5 религиозных организаций, которые обязаны указать в своих статутах на связь с Россией. Именно эти организации, по версии министерства, подпадают под действие одной из обновленных статей закона «О свободе совести и религиозных организациях». Что это за общины, и что у них общего с Москвой?

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«Все проблемы происходят оттого, что вещи не называются своими именами», – эти слова Конфуция эксперт-религиовед Вита Титаренко называет «золотыми» по отношению к церквям. Министерство культуры Украины обнародовало перечень из пяти церквей, которым необходимо указывать свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), или другую связь со страной-агрессором.

1. Русская истинно-православная церковь (РИПЦ) – 38 громад

2. Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ) – 35 громад

3. Украинская православная церковь (в единстве с Российской православной церковью (УПЦ)) – 12 тысяч громад

4. Русская древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковского согласия) – 6 громад

5. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) – 54 громады

Так связаны ли эти религиозные организации с Россией?

Русская истинно-православная церковь (другое название – Катакомбная церковь) – ветвь Российской православной катакомбной церкви (РПКЦ). Центр управления находится в России: ныне возглавляется Синодом под председательством архиепископа Омского и Сибирского Тихона. Зарегистрирована в Украине в 2001 году в Одессе, в соборе св. Иоанна Кронштадтского.

В 80-90-х годах РПКЦ имела центры влияния и общины в Северной Америке и Европе, руководимые священниками, эмигрировавшими из СССР. В 1998 году обе ветви РПКЦ, находившиеся в юрисдикции Российской православной церкви заграницей, прошли процедуру официальной регистрации под наименованием «Русская истинно-православная церковь» (РИПЦ).

В 2018 году глава Русской истинно-православной церкви архиепископ Тихон (Пасечник) заявил, что возможное создание автокефалии в Украине – неразумный шаг со стороны Константинопольского патриархата и самого патриарха Варфоломея, тем самым поддержал позицию РПЦ.

Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ). Согласно информации российского проекта «Иерархия церквей», в Левобережной части Украины с XVII века начали селиться поморцы, ориентировавшиеся в духовных делах на Москву. Расселены они были по всей Восточной Украине, но наиболее компактно в районе Харькова, недалеко от которого находился Чугуевский монастырь.

В 1989 году был создан Российский совет ДПЦ, опекающий поморцев России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизстана. А в 2001 году создан единый Совет ДПЦ в Санкт-Петербурге, который подчиняет себе Центральный совет ДПЦ Украины – 35 общин, наиболее крупная Харьковская.

Украинскую епархию Русской Древлеправославной церкви (РДЦ) возглавляет епископ Никола (Просин), а ее центр находится в Кременчуге – однако, Украинская епархия всецело находится в структуре Русской древлеправославной церкви, подчиняется ее Собору и возглавляется «патриархом Московским и всея Руси» Александром. «Каноническая и территориально-административная структура Русской Древлеправославной церкви на территории Украины» – так официально называется эта община в Украине. Раньше, до 2010 года, существовала вообще одна Украинско-Белорусская епархия РДЦ, которая потом была разделена.

Интересно, что Древлеправославную церковь Русская православная церковь раскольниками не называет (в отличие, скажем, от Киевского патриархата) и давно ведет с ней диалог. Нынешний настоятель Украинской епархии Никола Просин, тогда еще в чине протоиерея, как раз и представлял РДЦ на одной из встреч с Русской православной церковью, о которой официальное издание РПЦ писало как о «прошедшей в обстановке взаимного уважения и доброжелательности»

Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) украинской епархии насчитывает 54 громады. Украинская епархия имеет центр в Виннице, но является структурно-территориальным подразделением Русской православной старообрядческой церкви и подчиняется Московской митрополии. Количество прихожан по состоянию на 2019 год, по разным оценкам, – от 5000 до 10000 человек. В основном, старообрядческие общины находятся на территории Одесской, Винницкой и Черновицкой областей. На своем конгрессе старообрядцы РПСЦ принимали Владимира Путина и называли отечеством Россию. Следует отметить, что община РПСЦ в городе Черновцы в декабре 2018 года приняла решение выйти из подчинения Московской митрополии и убрала из своего названия упоминание о стране-агрессоре. Теперь эта община будет действовать автономно.

Почему выбрали эти церкви?

Выбору этих церквей Минкультом предшествовала религиоведческая экспертиза, изучение статутных документов. Эти церкви так или иначе связаны с руководящими центрами, которые расположены в России. Уже из их названия видно, что эти церкви имеют российские корни, и значит, так или иначе подчиняются РПЦ, считает доцент Института философии имени Сковороды НАН Украины, кандидат философских наук Вита Титаренко.

Эти церкви имеют свои собственные управляющие центры в России, так или иначе влияние РПЦ все равно присутствует

«Несмотря на то, что эти церкви имеют свои собственные управляющие центры в России, я думаю, так или иначе влияние РПЦ все равно присутствует. Говорить про автономность этих церквей и их незаангажированность от РПЦ не приходится, – отмечает Вита Титаренко. – Эти церкви находятся на территории страны-агрессора и не отличаются дружественным отношением как к украинским церквям, так и к верянам этих церквей».

Указанные церкви должны в течение трех месяцев внести в свой устав изменения и подать их на регистрацию – так указано в новом законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Не только сменить название, а и перерегистрировать недвижимость

Цель нового закона – не сменить названия церквей, а забрать у них право на недвижимость: приходы и другие религиозные сооружения, так считает глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент.

Будет повод для того, чтобы наши громады лишились своих храмов и культовых сооружений

«Под прикрытием смены названия нужно будет перерегистрировать статуты, перезаключать соглашения о пользовании теми или другими религиозными сооружениями. И это просто будет повод для того, чтобы наши громады лишились своих храмов и культовых сооружений, которыми они владеют на основе соглашений с различными государственными организациями».

Изменение названий выявит, какие культовые сооружения находятся в собственности государства, а какие в собственности громады – именно громада, а не церковь должны владеть церквями, считают эксперты-религиоведы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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