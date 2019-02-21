Радіо Свобода Daily: Порошенко з трибуни ООН заявив про загрозу широкомасштабної війни

Що ми знаємо про 20 лютого?

Минуло п’ять років від найкривавішого дня протистоянь серед усіх подій Майдану – 20 лютого. Тоді у центрі Києва загинули десятки людей. Зараз на лаві підсудних – п’ятеро спецпризначенців, ще майже 30 осіб – у розшуку. Слідство триває донині, намагаючись встановити винних. Радіо Свобода дізналося, що вдалося з’ясувати за цей рік, як просунулись суди і що гальмує ці процеси станом на зараз, а ще наші журналісти вирішили пригадати що говорили чинні кандидати у президенті України з 18 по 20 лютого 2014 року під час трагічних подій на Майдані. І що вони згадують про ці дні 5 років по тому.

Петро Порошенко в ООН

На засіданні Генеральної асамблеї ООН обговорили ситуацію в окупованому Криму і на непідконтрольній нині уряду України частині Донбасу. Загальна чисельність російських збройних сил вздовж російсько-українського кордону становить понад 87 тисяч військових, заявив на засіданні ООН президент України Петро Порошенко.

«Військові експерти однозначно визначать, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль. Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є такою вже нереальною перспективою», – вказав Порошенко. Він також заявив, що «загальна чисельність незаконних збройних формувань (на Донбасі – ред.) зараз складає близько 35 тисяч бойовиків, а також 2100 військовослужбовців із російських регулярних збройних сил».

Сьогодні, 21 лютого набудуть чинності зміни до Конституції про курс України до Європейського союзу й НАТО.

А також цього дня Київський апеляційний суд розгляне скаргу сторони захисту на запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Він вже відмовився дати свідчення у справі.

А два дні залишилось до завершення періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%. Із 23 лютого буде діяти загальний режим розмитнення цих автомобілів.

Мінсоцполітики хоче «захистити ФОПи»

Зобов’язання укладати договір із працівником, яке пропонує Міністерство соціальної політики, може зашкодити українським програмістам, адже ускладнить оподаткування, побоюються представники галузі. За даними фахівців, із 2013 по 2017 роки ІТ-шники за спрощеною процедурою сплатили 3,2 мільярда гривень до бюджету. Чи знизяться показники, якщо змусити їх укладати договори?

Безхатченки: загрози і вирішення

І гостросоціальна тема на завершення. Багато людей залишається без житла через аферистів, рідних, які виганяють їх із помешкань, багато людей повертаються після ув’язнення і дізнаються, що вони більше не прописані у квартирі і не мають де жити.

Чимала кількість бездомних – це заробітчани, які шукають роботи, а потім її не знаходять або втрачають і залишаються на вулиці. «Треба розуміти, що люди, які живуть на вулиці, дуже часто мають психічні і психологічні проблеми», – розповідають як волонтери, так і представники влади.

Як проблему зростання кількості безхатченків вирішують німецькі соціальні служби, що пропонують в Україні і що робити із безпритульними? «Те, що я бачу – інколи людяне спілкування допомагає людям подолати якісь психологічні бар’єри, повернутися до нормального життя, тому в першу чергу має йти психологічна допомога й підтримка», – переконана одна з учасниць програми, координатор руху «Молодь за мир» Ольга Макар.

Простягайте й ви свою руку допомоги тим, хто цього потребує!

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