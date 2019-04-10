Радіо Свобода Daily: Чому на білбордах Порошенка зображений Путін? Реакції на рекламу

Скандал навколо нової реклами Порошенка

«21 квітня. Вирішальний вибір» – плакати із таким написом, а також зображеннями кандидата в президенти України Петра Порошенка навпроти президента Росії Володимира Путіна почали з'являтися на українських вулицях за менш ніж за два тижні до другого туру виборів і спричинили справжній скандал. Чому Путін і де Зеленський? Радіо Свобода зібрало реакції соцмереж.

У виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що агітаційні плакати із зображенням російського президента Володимира Путіна є офіційним рекламним продуктом, сплаченим із виборчого фонду кандидата в президенти України. І наголошують: «Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль».

​Вибори-2019: «переможе» чи «програє» економіка?

Порошенко чи Зеленський? Що думають про обох кандидатів українські виборці – це вони скажуть 21 квітня, проголосувавши у другому турі виборів президента України. А от що «подумає» про них українська економіка? Чи поліпшаться умови для малого та середнього бізнесу, як зміниться економічне зростання, як зреагують на результати виборів іноземні інвестори? Радіо Свобода поставило ці запитання експертам і представникам західного бізнесу в Україні.

Далі коротко:

Під час акції біля офісу кандидата в президенти України Володимира Зеленського в Києві сталася сутичка. Через те, що невідомі вирвали декілька плакатів в учасників акції «Вийди слуга народу до народу». У поліції повідомили, що двох людей затримали за спробу провокації.

Бізнесмен Ігор Коломойський через суд вимагає повернути йому акції «Приватбанку». Господарський суд Києва 9 квітня отримав заяву про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій «Приватбанку», повідомляє видання «Економічна правда».

У комітеті Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали зміни до документа, що міг дозволити зняти санкцій з Росії. Як зазначив народний депутат Володимир Ар’єв, остаточне рішення з цього питання ухвалять 10 квітня у пленарній залі ПАРЄ.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в’язнями 24 українських моряків, захоплених російськими прикордонниками в Керченській протоці в листопаді минулого року. Правозахисники вважають інцидент із нападом на українські кораблі міжнародним військовим конфліктом.

В Україні заснували журналістську премію імені Георгія Гонгадзе. Її започаткував цього року український ПЕН​-клуб. Переможця визначать 21 травня. Саме цього дня загиблому журналісту Гонгадзе мало би виповнитись 50 років.

У Львові спробували відмовитися від пластикових торбинок

Вісім великих торгових мереж у Львові, а це 17 супермаркетів і понад 100 крамниць, «оголосили бій» одноразовим поліетиленовим мішечкам. У місті розпочалася просвітницька кампанія «Без поліетилену», мета якої – зменшити використання пластикових мішечків і популяризувати альтернативні багаторазові торбини для пакування продуктів. Як львів'яни сприйняли ініціативу і чи готові вони відмовитись від поліетилену?

Наука і бізнес борються зі старінням

Із початку XXI століття середньосвітова тривалість життя зросла на 5 із половиною років до 72-х, а приблизно в двох десятках країн вже перевищила 80-річний рубіж. До 2050 року, як очікують науковці, число довгожителів, старших за 80 років, у світі більш ніж потроїться – їх стане 447 мільйонів. Але максимальний вік людей все одно рідко коли перевищує 115 років. Багато вчених і бізнесменів намагаються подолати цю межу, перемігши старіння і хвороби, пов’язані з ним. Інші прагнуть вигадати способи – навіть із віком – залишатися здоровими максимально довго. Що у них виходить, а що – ні?

Дбайте про своє здоров’я і отримуйте радість від життя!

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