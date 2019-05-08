Радіо Свобода Daily: Вищий антикорупційний суд України очолила Олена Танасевич

Вищий антикорупційний суд

Головою Вищого антикорупційного суду (ВАС) 7 травня була обрана Олена Танасевич. У перебігу таємного голосування на зборах суддів Вищого антикорупційного суду її кандидатуру підтримали 23 судді. За іншу кандидатуру – Ольгу Саландяк – проголосувади 10 суддів, ще 5 суддів не підтримали жодного з кандидатів. Заступником голови ВАС обрали Євгена Крука.

Олена Танасевич до призначення була суддею Печенізького райсуду Харківської області, присягу судді склала в 2012 році.

Також збори суддів Вищого антикорупційного суду ухвалили і рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.

Тепер коротко:

Нові судді Верховного суду склали присягу. Голова установи Валентина Данішевська заявила, що тепер суд практично повністю укомплектований.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що у новообраного президента України Володимира Зеленського є дуже сильний мандат для боротьби з корупцією в Україні.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун подала до суду на журналіста, ведучого програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександра Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації.

Генеральна прокуратура України викликала директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника на допит 10 травня.

Від’їзд посла США з України

За два місяці до офіційного завершення терміну повноважень посол США в Україні Марі Йованович залишить Київ. У Державному департаменті США запевнили, що заміна посла є «плановою». Однак жодних подробиць щодо причин раннього від’їзду посла, ані точної дати, ані імені наступника не було оприлюднено. Єдине, що було зазначено, це те, що «затверджена дата від’їзду» дипломата в травні збігається з процесом передачі президентської влади в Україні. В чому причина передчасного завершення дипломатичного терміну Йованович в Україні, з’ясовували наші журналісти.

Ікону ХVII століття з колекції гетьмана Скоропадського повернули до України

Після ста років перебування за кордоном сімейна реліквія Скоропадських – ікона, якій молилися кілька поколінь цієї родини, – знову повернулася до України, хоча могла не лише залишитися на Заході, а й взагалі потрапити до Росії. У 1918 році останній гетьман України Павло Скоропадський вивіз її з собою до екзилу: спочатку реліквія зберігалась у нього та дружини Олександри в Німеччині, а згодом у їхньої молодшої дочки Олени Отт-Скоропадської в Швейцарії. Після смерті Олени у серпні 2014 року, ця ікона була виставлена її нащадками на аукціоні в Женеві. Там її і побачив український колекціонер Ярослав Голдун. Дізнавшись історію реліквії, чоловік захотів неодмінно повернути цю ікону до України. Яким саме був її шлях і чим вона унікальна, читайте в матеріалі.

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